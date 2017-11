Din când în când, iar de la o vreme parcă tot mai des, în sport se petrec întâmplări din cele mai bizare, ceea ce face ca televiziunile de specialitate să aibă din ce în ce mai dese şi mai multe programe cu ciudăţenii din lumea sportului. De unde în urmă cu câţiva ani aşteptam cu sufletul la gură celebrul program "Watts" la Eurosport pentru a ne înveseli urmărind întâmplări amuzante din sport, acum oricare dintre televiziunile de sport prezintă în orice pauză, chiar şi dintre game-uri la tenis, câte o chestie care stârneşte zâmbete sau chiar hohote. Vă jur însă că cele două chestii din fotbalul văzut în ultimul weekend pot concura oricând la un ipotetic Oscar pentru umor sportiv. A fost mai întâi reuşita lui Golubovici: o detentă fulminantă, cum nu-mi amintesc să mai fi văzut vreodată la domnia sa, nici măcar când centrările la cap îi erau destinate, urmată de o lovitură din poigne aplicată mingii, cam în felul în care marii voleibalişti înscriu puncte surprinzătoare, înţepând mingea şi aşezând-o fix pe podea. Omul nostru a aşezat-o direct pe punctul de 11 metri pentru Dinamo, care ar trebui să vorbească cu Moşul de-un cadou ca lumea. De ce a făcut-o sigur nu vom afla vreodată. Clar e însă că Golubovici a avut un moment de rătăcire totală, ca boxerii după un upper-cut care se opreşte în bărbie. Încă mai vraişte pare să fi fost mintea domnului Robin Zentner, portarul lui Mainz, ăl care credea că are mingea şi pe care a vrut s-o şi trimită unui coechipier... numai că ea era la vreo 4-5 metri în spate! Am urmărit online reacţii şi explicaţiile "inculpatului". Englezul de la Sky mai avea niţel şi leşina de râs. Portarul Zentner explică:"Am vrut să opresc mingea. Am atins-o, şi credeam că s-a oprit acolo, în preajma punctului de la 11 m. Am privit unde s-o trimit, dar cu coada ochiului mă uitam la pata aia albă, care credeam eu că era mingea... dar era vopseaua de la 11 m! Aşa că atunci când am vrut s-o lovesc, acolo nu era decât aer!". E, fără discuţie, gafa anului. Mult mai frumoasă decât meciul în sine. Păcat doar că a eclipsat-o aproape total pe a lui Golubovici.