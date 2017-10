Trebuie să acceptăm și ce vine la pachet cu poziția de număr 1 mondial. De exemplu, întrebări de genul ”ce fel de lider e ăla care pierde cu 6-0, 6-2?”. După care urmează ceva gen ”v-am zis eu că...”. Dar întrebarea cu pricina ar putea să-i fie adresată Serenei Williams, vreme îndelungată număr 1 autoritar și una dintre cele mai bune jucătoare din istorie, dacă nu cea mai bună. Fiindcă ea, Serena, a pierdut cu exact același scor chiar la Turneul Campioanelor, iar cea care-i administra cea mai dură înfrângere din carieră era Simona Halep. Sigur, mulți au plusat cu traseul de atunci al Serenei, care și-a luat revanșa chiar în finală și a câștigat trofeul, deci și Simona ar putea să repete povestea. Ar fi minunat, dar până atunci mai e meciul de azi cu Svitolina. Din fericire, de data asta e al doilea al zilei, așadar jucătoarele vor ști cum stau. Teoretic, Wozniacki nu poate s-o lase mai moale, așa cum a făcut Pliskova în grupa cealaltă, pentru că nu e sigură de primul loc. Pe de altă parte, dincolo de puncte sau de bani, daneza n-ar trebui să fie prea încântată de o eventuală întâlnire cu locul 2 din grupa cealaltă, Venus Williams, cu care are un palmares catrastofal, 0-7! În schimb, cu Pliskova scorul e 5-3 la directe, deci poate că ar fi mai bine pentru ea să cadă pe locul secund. E doar o speculație, fiindcă scenariul e destul de complicat pentru așa ceva: Wozniacki trebuie să piardă în două seturi cu Garcia, caz în care Svitolinei i se anulează orice șansă, totuși aceasta ar trebui să se mobilizeze și s-o bată pe Halep. Dar, vorba aceea, calcule lungi, sărăcia omului, mai bine să spunem două vorbe despre grupa cealaltă. În primul rând, ambele calificate, Pliskova și Venus, în această ordine, sunt jucătoare pe care jocul Simonei le incomodează. Aici pare că s-au aranjat bine ploile. Primul meci din ultima zi nici n-a contat, se știa că Pliskova va termina prima, iar Ostapenko ultima, așa că letona și-a gâdilat orgoliul cu o victorie lejeră. În schimb, partida Muguruza-Venus era pentru cine pleacă în vacanță și cine și-o amână. Și da, a câștigat în doar două seturi a mai experimentată (cu 13 ani!), răzbunând – bine de știut! – ”lăptăreasa” din finala de la Wimbledon! Deci se poate.