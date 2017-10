Am mai atacat, cu vreo doi ani în urmă, subiectul metaforelor din argoul / jargonul fotbalistic, care când îi lovesc pe comentatorii noştri produc efecte profunde şi de durată. Era vremea când era la putere fotbalul din Anglia, iar angajaţii de la Digi deveniseră de-a dreptul enciclopedici în comentariile referitoare la "sfinţi", la "tunari" şi mai ales la "coţofene", ca să nu mai vorbim de "cetăţeni". În paralel, specialiştii în spaţiul iberic ne intoxicau cu "submarinul galben". Atât de deranjante deveniseră comentariile naibii, încât pentru destulă vreme am abandonat sunetul la televizor, rămânând numai cu imaginea. Între timp, problema cu Anglia rezolvându-se prin abandonarea preluării meciurilor de acolo în favoarea Eurosport-ului, am revenit şi la sunetul în direct la transmisiile Digi din varii campionate. Se vede treaba că boala domniilor lor este categoric incurabilă, din moment ce o zi întreagă, duminică, 15 octombrie, au ţinut-o lângă cu ceea ce se auzea în promo-ul transmisiei respective ca fiind un derbi cu mandoline! Fiind vorba de un meci din Italia, iar italienii se ştie că sunt cea mai muzicală naţie, nu puteai să nu faci asocierea cu canzoneta napoletana, deşi era vorba, totuşi, de un meci din partea ailaltă, din nord, de la Milano! Adică de ce n-ar avea galeriile şi instrumente cu corzi, şi de aia să-i zică "derby della mandolina"? Distrus în cap de reclamă, pe la o bucată am deschis net-ul. ...Şi ce văzui? Că e vorba de Fecioara Maria, deci Madonna, în varianta diminutivată, după statuia miniaturală aflată în vârful Domului, adică... Madonnina! Şi nu mandolina, cum se înţelegea pe auzite de la domnii care, în restul etapei, ne-au vorbit de ne-au distrus despre echipa friulana, atacul capitolin, apărarea piemonteză. Şi pentru că trebuie să existe şi un moţ la tot rahatul metaforic şi argotic, mie cea mai tare chestie continuă să mi se pară "echipa bordeleză", adică aceea din Bordeaux. Dicţionarele argotice româneşti dau cuvântului sensul de proxenet sau prostituată. Hai că-i mişto!