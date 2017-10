Adi? La fotbal feminin

Cu vreo două, trei zile în urmă, ceea ce circula săptămâna trecută doar sub forma unui zvon cu şanse minime de a deveni realitate, anume că Adrian Mutu va deveni ceva sculă pe la Federaţia Romană de Fotbal, s-a confirmat. Da, Adi Mutu a fost angajat de Burleanu şi restul bandei pe post de ţineţi-vă bine!- manager sportiv. Vă mărturisesc că prima mea reacţie a fost aceea de a mă întreba cum vine chestia: o fi existând şi post de manager nesportiv? Apoi, dacă nu cumva s-o fi dat comunicatul în vreo limbă de circulaţie internaţională, iar cel/cea care l-a preluat n-o prea stăpânea, astfel încât a tradus ceva greşit. Cu ce mama dracului s-ar putea ocupa, la o federaţie de orice, nu neapărat de fotbal, dar de badminton, şah, bridge, pescuit sportiv etc. un manager sportiv? Foarte haios mi se pare că şi inventatorii s-au simţit obligaţi să se justifice chiar înainte de a fi luaţi la întrebări şi au asezonat comunicatul cu menţiunea că "funcţia există în organigrama Federaţiei". Tare, nu? Ce nu ni s-a spus e doar de ce niciodată n-a fost ocupată minunata funcţie. De ce, adică, doar Adi Mutu să se fi potrivit fişei postului şi nimeni înaintea lui? Ia fiţi atenţi cum ne lămureşte FRF în comunicatul iniţial: "Mutu ar urma să funcţioneze ca un ataşat pe lângă echipa naţională pe probleme externe şi să devină o interfaţă între staff-ul reprezentativei şi conducătorii de cluburi de unde provin selecţionabilii"!!! Hop şi unu', Stoichiţă, altu' dotat cu daru' muncii, cică Preşedinte al Comisiei Tehnice a FRF (tare funcţie şi asta, nu?): "Îl voi lua cu mine şi vom face activităţi de scouting, de promovare a imaginii lotului naţional al României. Voi încerca să folosesc imaginea lui şi în competiţiile de juniori". Nu ştii ce să faci mai întâi: să râzi ca boul, gândindu-te că nici Caragiale n-a reuşit să-i pună în gura lui Nae Caţavencu asemenea aglomerare de gogomănii, ori să-i zici maimuţoiului ceva de mamă, din moment ce te ia de prost... Băi escrocule, imaginea naţionalei nu cumva se promovează -sau nu!!- singură, prin rezultate? Şi ce scouting vreţi voi, mă, să faceţi, pentru Naţională!? Bă, dar aia tare rău e cu juniorii. De ce aţi căşunat pe ei? Ce mare pildă de reuşită pentru ei e Adiţu ăsta? Băăă, dar de ce să nu-i folosiţi imaginea în competiţiile feminine? Unde e clar că ar face faţă cu succes, că e clar competent, din moment ce e deja la a treia nevastă. Şi să fiu al naibii dacă nu aduce niţel cu Tăriceanu, faţă de care e clar mai tăricean, măcar datorită vârstei.