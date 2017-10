N-aș putea spune că am văzut meciul Simonei cu Șarapova de la China Open, dar nici că nu l-am văzut. Aplicația Digi, pe un telefon rezemat de o scrumieră, se pune? Doar la reluările din plan apropiat apucam să văd mingea, așa că acum înțelegeți de ce n-am fost nici călare, nici pe jos. Dar am putut să-mi dau seama că Simona a avut altă abordare și a mustit de încredere. 6-2, 6-2 aud că este cea mai drastică înfrângere a Șarapovei, de la revenirea în circuit! Bineînțeles, un astfel de scor n-ar fi fost posibil cu un serviciu deficitar, dar nu știu dacă e rodul jocului bun, adică vine din încredere, sau tocmai serviciul eficient a fost baza pe care s-a construit jocul bun. Din această dilemă nu pot ieși, de-aia abia aștept meciul de azi, cu Kasatkina, altă rusoaică la care Halep are de plătit polițe. Propoziția anterioară se adresează doar celor care citesc dis de dimineață rândurile astea pe hârtie. Ceilalți veți fi aflat dacă e rost de speranțe în continuare, căci meciul cu pricina era prevăzut a începe la 7,30.

Nu știu dacă să mă înham iarăși la un scenariu privind locul 1 WTA, căci prea am nimerit variantele ghinioniste pentru Simona. Dar nu mă pot abține... Este bătut în cuie faptul că primul loc e al ei dacă va câștiga turneul. Ar mai fi o variantă: să piardă în finală, dar să nu o facă în fața Svitolinei. Ei bine, iată o combinație la care chiar nu mi-aș dori să asist: Svitolina să se piardă pe drum, adică fie s-o elimine Garcia în sferturi, fie s-o elimine învingătoarea dintre cehoaicele Kvitova și Stricova în semifinală, dar Simona să fie oprită și ea taman în semifinală de... o româncă! Fiindcă după Kasatkina ar urma meci cu învingătoarea dintre Sorana și Ostapenko, cu șanse bune pentru româncă, a cărei victorie senzațională cu Pliskova chiar am văzut-o! Sorana a jucat curajos și inteligent, n-a dat un pas în spate, răspunzând atacurilor lungi ale Pliskovei cu niște lovituri din drop perfect direcționate. După un prim set la discreția ei, în al doilea a salvat 3 mingi de set la rând la 2-5, ducându-se apoi întins la 7-5! Amuțitor de-a dreptul, mi-aș dori s-o fi pus la respect și pe obraznica de Ostapenko, dar până la Simona. Măcar de data asta.