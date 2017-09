Cum ce? Prostia. Sau prosteala. De fapt, amândouă. De exemplu, face una din maimuţe niscai fiţe pe teren, hop şi alealalte, în aceeaşi zi sau, în cel mai rău caz, ziua următoare, dar în acelaşi turneu. Ba mai băgă şi de la ele, ca să nu fie acuzate de plagiat. Atenţie, iubitori de oameni şi luptători antidiscriminare: când zic maimuţe, nu fac nicio referire la pigment! Ci doar la apucături, că de aia există în limba română verbul "a (se) maimuţări". Aşadar, într-un turneu de tenis de prin China, o jucătoare modestă, conform clasamentelor la zi, dar şi întregii cariere a domnişoarei, pierde exact aşa cum era de aşteptat, adică fără replică. De pe toată planeta, probabil că doar dumneaei aştepta altceva de la acel meci, drept pentru care după o minge complet ratată (dar din care mai avusese vreo 7 sau 8 identice, până atunci) o apucă pandaliile şi dă cu racheta de asfalt, de parcă asta era proastă, nu mâna ei. După vreo oră, pe alt teren, dar în acelaşi turneu, o altă domnişoară, cu nimic mai brează decât ailaltă, conform aceloraşi clasamente, are un puseu parcă xeroxat, izbind cu racheta atât de tare, încât asta a sărit până în tribună! Concluzia e ca o maimuţărise pe ailaltă, dar băgase ceva şi de la ea, niţica forţă suplimentară, că doar o economisise destul până atunci, în meci, lovind ca o leşinată nişte mingi numai bune de spart din smash-uri! La doar o zi distanţă, dar în altă ţară, o domnişoară la fel de performantă (judecând după aceleaşi clasamente) care când câştigă, de două ori pe an, în turul 1, e sărbătoare în familia dumneaei şi în toată ţara, are şi ea o bănuială: că rachetele ei, toate, sunt proaste rău! Şi începe să le schimbe şi să le buşească, pe rând, pe toate. Eu, dacă aş fi producătorul acestora, i-aş cere daune de imagine, cât n-ar avea să-mi plătească nici dacă ar fi câştigat cât Sarapova, nu câţiva euroi, cât câştigă dumneaei într-un deceniu. În sfârşit, a mai bine clasată, aia care a jucat şi cel mai prost dintre toate, a venit cu ceva nou: pe lângă trântit rachete şi vorbit cu un public imaginar, s-a certat şi s-a înjurat pe ea însăşi atât de temeinic şi de convingător, încât abia aştept să le văd pe celelalte trei maimuţărind-o, că doar ăsta-i un exemplu viu de reuşită în sport! Exemplul ălalalt, Sarapova, nu e de urmat, din cel puţin două motive: e o drogată, nenorocita naibii, şi, în plus, ştie să scrie! Cum, ce? Cărţi, că de exemplu aia lansată săptămâna trecută, din care a vândut într-o zi cam de vreo 50.000 de euro. Cât au câştigat alea trei din tenis în toată cariera, împreună.