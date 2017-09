Am aşteptat cu mari şi, evident, nejustificate speranţe meciul de la Sibiu al Forestei. E clar că în situaţii de criză (iar noi suntem dincolo de acest nivel, aflându-ne mai degrabă la limita disperării) ne agăţăm de orice argument care să ne menţină optimismul. În situaţia dată, un calcul în acest sens ne zice că dacă am reuşit să batem acasă pe una dintre candidatele la promovare, Mioveni, iar în deplasarea de la liderul seriei, Hermanstadt, n-am luat bătaie decât cu 2-0, înseamnă că avem deja o echipă rezonabilă, capabilă de supravieţuire în acest sezon, iar în următorul să se poată înscrie printre pretendentele la promovare. Asta, la local. Trecând la nivelul naţional, trebuie să remarcăm, a nu ştiu câta oară, că aşa-numitul "eternul derby" dintre Steaua şi Dinamo are din ce în ce mai puţin fotbal, principalii protagonişti devenind de-a lungul anilor de secetă spectatorii. A fost din nou un spectacol de calitate în tribune şi fotbal cu ţârâita pe gazon. Cu acest prilej, am putut constata că domnul Becali are ochiul format. Adică dacă zice el că Alibec şi Budescu joacă numai în Europa, iar în România nu, atunci chiar aşa este. Confirmarea au dat-o cei doi pe teren, unde cred că şi eu, la aproape 64 de ani, aş fi făcut mai multe şi mai bune decât oricare dintre ei, lucru lesne observabil până şi de Gazeta Sporturilor, care le-a dat totuşi nişte note enorme în raport cu ce au prestat ei: 4 şi, respectiv, 5, deşi jocul lor a fost cam între 2 şi...2! Asta înseamnă că ne putem aştepta la un veritabil show în partidă cu Lugano din Europa League, nu? S-a odihnit şi Andone în Spania, la fel şi Pantilimon, echipa lor încasând 4 bucăţi. În Belgia, odihnit multe etape, Stanciu a fost eroul zilei la Anderlecht. În schimb, fostul titular Chipciu i-a luat locul de odihnă lui Stanciu, nefiind introdus nici un minut. La fel ca Ianis Hagi, care a făcut totuşi un nou pas mare: din tribună, direct pe banca de rezerve a Fiorentinei. Aproape toţi ăştia sunt jucători de naţională. Vă daţi seama ce poftă nebună de joc vor avea în ultimele două jocuri ale acesteia după atâta odihnă?