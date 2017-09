De la ”favorită la orice”, iat-o pe Real Madrid cu un deficit de 7 puncte față de primul loc, după numai 5 runde! Iar acolo, în frunte, se află Barcelona, cea care fusese măturată în Supercupă de madrileni, 1-5 la total! Până la această etapă intermediară, diferența de punctaj nu escaladase, ba chiar se spera la o reintrare pe făgașul normal odată cu revenirea după suspendare a lui Ronaldo. În realitate, fiul risipitor s-a întors tot risipitor, dar nu i se poate imputa numai lui rezultatul. Se simte o îmbuibare cu succes la nivelul întregii echipe, jucătorii nu mai pot fi motivați de partide fără miză mare. Dar campionatul se poate pierde cu echipele mici, așa că Zidane ar face bine să-și trezească elevii până nu e prea târziu. Zizou a spus ceva interesant la conferința de presă, anume că sezonul trecut au câștigat unele meciuri fără a merita acest lucru, iar acum s-a întors roata. Într-adevăr, meciul cu Betis se îndrepta spre un nou egal pe Bernabeu, numai că atunci, în minutul 94, cineva a vrut altfel. Andaluzii aveau mingea în terenul advers, dar se izolaseră în tușă și tot ce doreau era s-o țină cât mai mult în posesie. După o succesiune de pase înapoi, teoretic ar fi urmat pasa în jumătatea proprie, numai că un jucător a zvâcnit dintr-o dată înspre poartă, trecând ca prin brânză printre trei adversari anesteziați. Tello, un fost barcelonez, a fost inițiatorul nesăbuitei acțiuni, urmată de o deschidere în dreapta pentru Barragan, căruia i-a ieșit o combinație de centrare cu pasă la întâlnire pentru ”capul” lui Sanabria. Astfel s-a ajuns la -7 față de Barcelona, care are meritul de a fi valorificat la maximum programul avantajos. Am văzut și cum s-a descurcat când a fost condusă la Getafe, cu Messi blocat din toate părțile și cu Dembélé scos din uz, dar cu o intrare în scenă absolut triumfală pentru Paulinho, care a confirmat cu gol și în meciul următor. După Semedo, poate că și Paulinho se va dovedi un petic mai bun decât sacul.