Ştiţi clişeul ăla cu masa bogaţilor, acolo unde nu mai avem noi loc. Adică în Liga Campionilor. Numai că sunt şi acolo bogaţi şi bogaţi. S-a căscat o adevărată falie între putrezi şi boiernaşi. Dovadă scorurile de maidan din prima manşă. E clar că, dacă FCSB ajungea prin accident în grupele LC, singurul câştig ar fi fost ăla financiar, suficient pentru Becali. Printre încasatori s-a strecurat şi un club cu istorie în spate, Celtic Glasgow. Acum a scăpătat, chiar dacă pe plan intern nu a cunoscut înfrângerea de un campionat şi ceva. Iar PSG confirmă statutul de favorită, a doua după Real, la câştigarea ”urecheatei”. Printre aceste scoruri s-a strecurat şi un 3-0 administrat de Barcelona lui Juve, o revanşă platonică pentru eliminarea din primăvară. Cam exagerat, catalanilor le-a trecut de câteva ori glonţul pe la ureche în prima repriză. Culmea, pentru a-i face loc lui Dembélé pe partea sa, care era de obicei a lui Messi, s-au translatat ceilalţi doi atacanţi: argentinianul în centru şi Suarez în stânga! Serios, atât a putut Valverde? Prima dată am zis că aşa a fost dinamica fazei, după care povestea s-a mai repetat, aşa că am devenit atent. Am constatat că doar la atac poziţional, când urca Jordi Alba, Suarez se ducea în centru, iar Messi juca în spatele lui. Care Messi o fi dat el două goluri (primele din carieră în poarta lui Buffon), dar a şi pierdut destule mingi, peste media obişnuită. El nu va putea să joace bine în toate cele 50-60 de meciuri dintr-un sezon, iar în formula asta, dacă Messi e blocat în, să zicem, 10 meciuri, Barcelona nu va câştiga în 7-8 dintre ele. În timpul ăsta, Ronaldo primeşte pase peste pase de la uzina madrilenă, permiţându-şi să le trateze cu lejeritate, pe principiul asta intră, asta nu intră. Revenind la Barcelona, cel puţin deocamdată, Dembélé nu cred că va putea influenţa jocul în meciurile tari, el nu a putut continua fazele în zone aglomerate, fie s-a blocat în slalom, fie a greşit pasa. Semedo mi-a confirmat prima impresie, chiar este un câştig pentru echipă, aducerea sa eliberându-l pe Sergi Roberto, dar care acum nu mai are loc în ofensivă! Cred că ne vom da seama de adevărata forţă a Barcelonei atunci când va fi condusă.