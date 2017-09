Doctorul Nadal

Maximum un set, atât dura până Nadal punea diagnosticul și apoi trecea la operație. Profesionist, mai întâi îi anestezia, nici nu știau pacienții când era gata. Rafa a câștigat defilând al 16-lea său titlul de Grand Slam, al doilea în acest an, iar ceea ce îl face și mai valoros este că US Open înseamnă suprafață dură, adică acolo unde nu mai performase de niște ani buni. Că a avut culoar? Da, a avut. Și Murray a avut un rol în asta, unul greu de explicat, pentru că scoțianul era departe de a fi bun de joc, din moment ce numai o săptămână mai târziu și-a anunțat absența din proximele turnee asiatice. Dar nu e vina spaniolului că, pe lângă Federer, care n-a ajuns la întâlnirea din semifinală, Dimitrov n-a răzbit până în sferturi, iar Berdych până în optimi. Cât despre finală, de pe partea cealaltă putea sosi un Alex Zverev, un Cilic sau un Tsonga. A fost să fie Kevin Anderson, iar până la urmă asta a însemnat că finala a fost cel mai lejer meci din turneu pentru Rafa! Toată stima pentru sud-african că a tras să atingă finala, dar să te prezinți așa în ultimul act, dinainte învins, nu poate fi pe placul pasionaților de tenis. Anderson nu are nici măcar scuza unei accidentări, cum a pățit Cilic la Wimbledon. Pregătirea sa mentală, pe care a pus mare preț în ultimii ani, pare să fi avut termen de garanție până la finală, căci ratările alea de la fileu, cum nu prea vezi în circuit, de la cap proveneau. Ați văzut ce daune a fost capabil să producă Gilles Mueller, un jucător comparabil cu Anderson, numai și numai din încăpățânarea de a nu lăsa ocazia să-i scape. Când se va mai întâlni Anderson cu o astfel de șansă? Posibil niciodată. Revenind la Nadal, meritul său e că a profitat la maximum de raritatea unui traseu fără jucător de Top 25 pe parcurs! Sigur că altă greutate avea un trofeu cu scalpul lui Federer la cingătoare, mai ales că ar fi reașezat rivalitatea pe vechea trasă. Văzând ce s-a întâmplat ulterior, afirmația lui Roger, cum că Delpo are mai multe șanse decât el pentru a-l învinge pe Rafa, deși părea acoperită de realitate, a căzut în desuetudine. Chiar dacă se vor mai vedea la față până la Turneul Campionilor, marea miză acolo se află, la Londra. Este ultima frontieră pentru Rafa. Dar hard indoor înseamnă mediul ideal pentru Roger, tradus în nu mai puțin de 6 titluri!