De obicei, atunci când merg la pescuit, dar mai ales când o fac în Delta Dunării, aleg un loc de unde să pot comunica cu prietenii şi colegii, adică să am semnal la telefon, iar dacă se poate, să fie în preajmă şi un televizor la care să am acces când e ceva care să mă intereseze. Nu am procedat altfel nici de data asta, pensiunea prietenilor suceveni având în dotare toate cele, inclusiv televizor, la care dacă aş fi fost acasă aş fi urmărit zeci de meciuri în cele 12 zile despre care vorbesc aici. Ducându-mă însă acolo cu o cu totul altă treabă, mi-am propus să mă limitez la strictul necesar, asta însemnând cele două meciuri ale Naţionalei de fotbal şi finala câştigată de Tecău şi Rojer. Unul dintre cei care bănuiau că nu m-am izolat complet de lume m-a sunat în pauza primului meci al Naţionalei, panarama contra Armeniei, ca să-mi reamintească ce scrisese un ziar din Germania în timpul Campionatului European din 2004, ăla câştigat de Grecia. Cică după ce făcuseră în grupă 0-0 cu Letonia, fiind eliminaţi încă din această fază, nemţii au fost caracterizaţi de propriul ziar astfel: "Aseară, Letonia a întâlnit 11 tomberoane!". Şi mai zicea omul meu la telefon că în prima repriză asta a fost imaginea pe care i-o evocau tricolorii: 11 tomberoane plimbate brambura pe un teren pe care nimeriseră din greşeală. Cu menţiunea că tomberoanele alea adevărate par mai mobile decât alea de pe gazon. În mod evident, a vorbi despre şanse la calificare era de domeniul patologicului, lucru care le-a ieşit totuşi comentatorilor noştri TV, ceea ce reconfirmă că la aşa o nenorocire de fotbal nu poţi avea comentatori mai breji. Partea sportivă a vacanţei mele mi-a fost salvată de formidabila prestaţie a lui Tecău, a cărui nouă colosală reuşită m-a făcut să-mi reamintesc, a nu mai ştiu câta oară, de Wimbledon-urile, două la număr, câştigate de dublul Mergea - Tecău la juniori. Şi să mă întreb, fix a mia oară, ce s-ar fi întâmplat dacă acest dublu continua să existe: ar mai fi vorbit cineva de gemenii Bryan? Probabil că nu. Şi mai cred că singura condiţie ca acest fapt să se fi petrecut era ca Mergea şi Tecău să fie orice altceva în afară de români.