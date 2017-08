Iarba de Formula 1

Săptămâna trecută, fotografiile făcute de Gazeta Sporturilor pe stadionul cel mai important al ţării, cu o zi înaintea disputării meciului dintre Steaua (care FCSB!?) şi Sporting Lisabona, şi publicate în numărul din chiar ziua partidei arătau absolut înspăimântător: o iarbă de o culoare oribilă, parcă murdară, pârjolită din loc în loc şi cu suprafeţe mari în care dominant era nisipul pe care văzusem şi la televizor în preziua partidei cum îl împrăştiau nişte nefericiţi din niscai cutii, aşa cum hrănesc gospodinele orătăniile din curte cu mălai înmuiat cu apă. Nu mai e nevoie, cred, să reamintesc că gazonul de pe stadionul ăsta pare a fi blestemat încă de la primele meciuri disputate pe el, dintre care istoricul România - Danemarca 2-5 va rămâne sigur în istoria Naţionalei. Apropo: ştiaţi că ăsta a fost singurul meci în care a jucat în Naţională domnul Reghecampf? Şi că la 2-2 el e cel care a pasat decisiv unui danez care a făcut 2-3? Revin: aşa arăta şi atunci, de parcă România se afla la marginea deşertului Sahara, nu fix pe paralela 45 de grade, ideală pentru gazon! Aşa încât stai şi te întrebi ca prostul dacă pusul de sămânţă de iarbă, udatul ei şi apoi tunsul n-o fi vreo ştiinţă mai dihai decât fizica cuantică. În acest punct, nu pot să nu-mi amintesc cum în urmă cu vreun deceniu şi mai bine, pe când încă mai visam la caii ăia verzi, unor înalţi oficiali români le trecuse prin cap să construiască nu doar parcul de distracţii Dracula, ci şi, în interiorul acestuia, un circuit de Formula 1! Ideea cred că-i aparţinuse domnului ăluia care umpluse şi staţiunea Mamaia cu palmieri, un fost ministru al Turismului. Combinând elementele din cele două zone despre care am vorbit, vă întreb: chiar crede cineva cu adevărat că în ţara asta prost făcută, în care de vreo 15 ani nu reuşim să acoperim cu iarbă o suprafaţă de juma' de hectar, s-ar putea acoperi vreodată vreo 4-5 km de şosea cu 2-3 benzi cu asfalt pe care să se organizeze o dată pe an o cursă de maşini? Poate doar dacă s-ar inventa cândva cursele pe piste de iarbă amestecată cu nisip!