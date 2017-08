Cele 5 puncte salvatoare!

De-a lungul timpului, când o echipă oarecare pierdea la un scor categoric, am folosit inclusiv termeni ca martelată, bastonată, nivelată. Mai degrabă rece, fără implicare emoțională, ca o caracterizare a unei stări de fapt. Aș putea folosi aceleași cuvinte referitor la Simona Halep, după meciul ei cu Garbiňe Muguruza, pierdut cu 12-1? Aș putea și n-aș putea. Deși chiar așa au stat lucrurile, n-aș vrea să fiu considerat ”hater”. Și, în ceea ce o privește, prefer să îmi aleg cuvintele, tocmai pentru că îmi pasă de ea. Iar cel mai bun lucru pe care l-a făcut, după nenorocirea aia de meci, a fost să își ceară scuze. Mă gândesc în primul rând la spectatorii din tribună, nu asta se așteptau să primească la o finală de turneu precum cel de la Cincinnati. Din fericire, Simona se află în acest moment pe locul 2 WTA! Spun asta pentru că, dacă Pliskova nu respecta scenariul celor 5 puncte în plus, adică dacă pierdea înainte de semifinală, atunci Simona Halep ar fi ajuns lider mondial în urma unei asemenea partide! Să recunoaștem, ar fi însemnat un deserviciu imens, ar fi devenit ținta unor ironii de pretutindeni. Sigur, am putea spune că, lipsită de presiune în respectiva conjunctură, ar fi jucat altfel împotriva Muguruzei, poate chiar ar fi câștigat. Mă tem că nici o astfel de scuză n-o avantajează, pentru că gestionarea momentelor grele este apanajul marilor campioni. Deocamdată, în ciuda unor formidabile escalade, Simona nu reușește să înfigă steagul tricolor pe vârfurile alea care contează. Această stare de lucruri să sperăm că nu e bătută în cuie. Nu știi ce surpriză te așteaptă după colț, acolo unde e US Open.

Se simțea nevoia unui moment de respiro, nu și pentru Monica Niculescu. Jucătoarea noastră este prezentă pe tabloul de dublu de la New Haven, acolo unde o regăsește ca parteneră pe Sania Mirza, cea alături de care câștiga trofeul anul trecut! Acum, refăcuta pereche este cap de serie 1, deci șanse serioase pentru repetarea succesului. Și poate că aceasta este calea de urmat pentru Monica, al cărei stil de joc este sisific la simplu. Nu ne-ar strica niscaiva turnee de Grand Slam, fie ele la dublu feminin, în tandem cu orice altă jucătoare, de orice naționalitate!