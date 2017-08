Nu ştiu ce stări şi sentimente v-au încercat pe dumneavoastră în cele două zile "europene" ale echipelor noastre, dar mie mi se pare că egalul Stelei (vă rog frumos să mă iertaţi, dar pur şi simplu nu sunt în stare să-i spun altfel echipei ăsteia doar pentru că o mână de tembeli - două, cu tot cu ăi' cu legea-n mână - cred că au făcut o mare şmecherie) este o surpriză incomparabil mai mare decât înfrângerea Viitorului, o echipă pe care toamna a prins-o complet debusolată, apatică şi în formule care se schimbă de la o etapă la alta, în funcţie de ce marfă devine brusc vandabilă. Altfel spus, Viitorul pare a nu avea decât trecut. Iar halul în care (nu) joacă a făcut-o deja candidata fermă la retrogradare, nu doar la play-off-ul de evitare a acesteia. Vorba lui Sorin Avram: "Echipele astea mici de la noi care câştigă titlul sau termină pe podium parcă sunt blestemate. Li se întâmplă imediat ceva şi dispar. Aşa au păţit Urziceni, Galaţi, Vaslui. O fi acum rândul Viitorului?". După cum se arată lucrurile, cam da. Aici nu cred că trebuie însă să dramatizăm, fiindcă e clar că proiectul Hagi nu prevedea şi înaltă performanţă. Academia lui, concepută ca o pepinieră, este o fabrică de bani şi, uneori, şi de valori sportive. Atât timp cât fotbaliştii lui se vând, treaba e bună. Iar dacă ulterior fac şi performanţă la echipele care îi cumpără, e şi mai bună. Dovada că nu performanţa se urmărea la Viitorul e aceea că în echipa bătută măr alaltăieri se găsesc negri complet necalificaţi, Ţucudeni reşapaţi etc., izvorâţi de nu se ştie unde spre a acoperi găurile lăsate prin vânzări, unele neaşteptate. Şi, dacă mai e nevoie, să remarcăm şi că unele dintre cele mai bune produse ale pepinierei Viitorul sunt la un pas de a intra în grupele Champions' League, ca fotbalişti ai Stelei, ceea ce dovedeşte o dată în plus că Hagi e în grafic. La fel şi Steaua. Şi, cumva, şi eu, care înainte de deschiderea preliminariilor am scris aici, în această rubrică, că dacă ne calificăm în grupe cu o echipă înseamnă că fotbalul românesc e în mare progres.