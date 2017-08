Acest rezultat de 0-0 obținut de FCSB la Lisabona asigură un singur lucru: public numeros la retur! Normal, este o șansă mare de accedere în grupele Ligii Campionilor, acolo de unde am lipsit atâta amar de vreme. Dar acel rezultat nu transformă echipa lui Dică în favorită, să ne gândim numai că Viktoria Plzen a plecat cu un scor mult mai bun de pe Arena Națională, iar asta nu i-a folosit la nimic. Ne putem gândi că Sporting va trata meciul mult mai serios, pentru ea o potențială ratare a grupelor LC fiind eșec răsunător, ne putem gândi că un gol va marca de data asta, iar pentru ai noștri va fi destul de greu să înscrie două... Dar nu gândind așa, chiar dacă e cel mai probabil scenariu, se poate obține calificarea. La fel de bine putem să ne imaginăm că Budescu va da, ca de obicei, vreo două pase de gol care să nu mai fie irosite. Că Niță va rămâne în transă. Că Enache va avea continuitate măcar încă un meci (în tur, a reușit un dublu dribling pe metru pătrat în careul lusitan, de m-a făcut să mă frec la ochi!). Că lipsa lui Pintilii poate fi suplinită cu vârf și îndesat de Teixeira, care muncește la fel de mult, are calitățile necesare pentru a bloca adversarii, dar poate ieși mai bine din apărare, cu dribling sau pasă. Că Alibec îi va arăta lui Daum că a greșit inexplicabil când nu l-a convocat (adică vezi progres la Steliano Filip, iar pe Alibec îl ignori?!). Am ajuns și la Nicolae Dică. Felul în care a arătat echipa marți seara a fost o surpriză plăcută, se poate spune chiar că l-a surprins și pe omologul Jorge Jesus. Jucători disciplinați, montați, dornici să dea totul. Iar astea țin în primul rând de antrenor. FCSB are dificultăți cu echipele care se închid, nu e un secret, însă Sporting nu e din categoria asta. Poate destinul lui Dică e legat de această competiție. Dacă văd un neajuns la o eventuală calificare, atunci n-ar fi decât de suportat tiradele lui Becali și Stoica. Ușor nu-i.

Între timp, Realul a trecut iarăși fără probleme de Barcelona, chiar și fără Ronaldo. Urmează mișcări de trupe pe piața transferurilor.