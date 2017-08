Calcule premature

Confirmarea faptului că Realul este ”favorită la orice” a venit foarte repede, odată cu surclasarea Barcelonei chiar pe Camp Nou, în turul Supercupei Spaniei. Niciuna dintre echipe n-a propus, deocamdată, transferuri spectaculoase la terminalul ”Sosiri”, dar trupa lui Zidane navighează pe un palier înalt de performanță, în timp ce catalanii erau pe o pantă descendentă, inclusiv cu Neymar, darmite fără el. Mai concret vom discuta după ultima zi a perioadei de transferuri, acum doar am onorat cât de cât numele rubricii, întrucât voi continua cu tenis. Nu știu cât de nimerit este de a mai discuta despre ajungerea Simonei pe locul 1 în lume după ce am văzut săptămâna trecută în meciul cu Svitolina. Singura reușită a jucătoarei noastre a fost aceea de a nu pierde vreun set la zero, așa cum a pățit-o Wozniacki în finală. Dar alții fac aceste calcule, iar una dintre variante mi s-a părut foarte interesantă. Presupunea ajungerea Simonei în finala de la Cincinnati cu aceeași Svitolina, care s-o fi învins în semifinală pe Pliskova, tabloul permițând acest scenariu. Se știe deja, dacă Simona câștigă turneul, devine lider WTA indiferent de adversara din finală sau de rezultatele contracandidatelor. Ei bine, dacă Simona ar pierde această potențială finală cu Svitolina, atunci nici că s-ar putea imagina un podium mai strâns: 1. Pliskova 6390, 2. Halep 6385, 3. Svitolina 6365! N-ar fi rău nici așa, deși evident ne-ar conveni ca Simona să ridice trofeul și odată cu el să urce pe primul loc, dar ajung la înțeleptele vorbe ale lui Federer: e mai important locul 1 la sfârșit de an decât înainte de US Open! A fost justificarea sa pentru retragerea de pe tabloul de la Cincinnati și poate iarăși se va dovedi că elvețianul e mai aplicat decât toți analiștii, mulți criticând la vremea respectivă decizia sa de a sări peste tot sezonul de zgură. Să remarcăm ascensiunea viguroasă și certă a lui Zverev cel tânăr, acesta câștigând al doilea turneu de Masters al carierei, ambele în acest an, în care se află la nivelul lui Federer sau Nadal la acest criteriu. Un trofeu la US Open l-ar ridica la același nivel și la general, per totalul anului 2017. Dar să nu ne grăbim.