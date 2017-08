Benzar ăla mare și Nedelcu – răspunsul la întrebarea din titlul articolului precedent. Totuși, fiindcă Becali nu ne poate ține mereu ocupați transferurile la FCSB (tocmai ce Viitorul s-a lăsat devalizat de orice șansă la a-și apăra titlul, dar banii l-au făcut pe Hagi să revină la sentimente mai bune pentru ”nea Gigi”), să trecem și la fotbalul mare, cu primul său trofeu din acest sezon, pentru care s-au întâlnit premiantele celui precedent. Ce am putut vedea în meciul pentru Supercupa Europei de la Skopje? Păi în primul rând diferența mare dintre cele două echipe. Realul va fi favorită în orice competiție, în timp ce Manchester United nu cred că va ține trena bătăliei pentru titlu în Anglia. Chiar dacă Mourinho are dreptate cu golul ăla din ofsaid (ce se-aude cu arbitrajul video, nici măcar la nivelul ăsta nu se implementează?!), alea două transversale pline duceau oricum scorul acolo unde merita să fie. Portughezul a văzut numai ce i-a convenit, trăgând concluzia că jocul a fost echilibrat fiindcă echipa sa a pierdut la diferență de un gol! Iar în timp ce Premier League stă să înceapă, La Liga mai oferă un răgaz de o săptămână, suficient pentru băieții lui Zidane să se apropie și mai mult de nivelul normal de pregătire. Și a mai avut undeva dreptate Mourinho, în puținele minute în care s-a aflat pe teren, Ronaldo a fost tratat ca un ou de arbitru, nu cumva să se spargă. Nici lotul nu e încă definitivat, Realul ar trebui să pună ceva în locul lui Morata, căci tridentul BBC va mai fi și menajat, va fi și descompletat uneori de accidentări, iar alternative momentan sunt doar Vasquez și Asensio. Deocamdată, am aflat de la comentatorul-șef de la Dolce, Vlad Enăchescu, că transferul lui Mbappé ”nu a fost completizat”! Revenind la Skopje, momentul care m-a impresionat cu adevărat nu ține de joc, e vorba de interpretarea prin semne a unei melodii de acel grup de copii surdo-muți. Îmbrăcați multicolor, ca măcar ochiul să se bucure, aveau chipuri extraordinar de expresive, se vedea că pentru ei momentul era unul cu adevărat special.