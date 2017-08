Duminica trecută, lângă Budapesta, pe circuitul Hungaroring, a avut loc o etapă de Formula 1, parcă a 11-a din acest sezon. În timpul transmisiei, comentatorii ne-au comunicat că prima cursă de F1 de acolo s-a disputat în anul 1986. M-a luat cu draci, cu rău la inimă. Vă daţi seama unde erau ungurii în anul ăla şi unde eram noi? Dacă sunteţi prea tineri, întrebaţi-vă părinţii ce făceau ei pe atunci, şi dacă făcuseră măcar o dată o excursie până la Budapesta, ca să-şi fi dat seama de diferenţe. Nu dezvolt ideea, că n-are sens. Ca de fiecare dată când pot, am urmărit integral transmisiile de la locul faptei, încă de vineri, de la primele antrenamente de acomodare. Am sperat că Hamilton va prinde un weekend bun şi-şi va face programul: pole position, eventual şi cu record pe tur, şi locul 1 în cursă, ceea ce i-ar fi adus şi locul 1 în clasamentul general. Din nefericire, s-a dovedit a fi un soi de Halep, parcă fiindu-i frică de cocoţatul în fruntea ierarhiei, nereuşind nimic din ce aşteptam de la el. Astfel, recordul de 68 de pole positions deţinut de Michael Schumacher este încă în picioare, neegalat de Hamilton care rămâne doar cu 67, după ce în urmă cu vreo lună şi ceva l-a depăşit pe Ayrton Senna (65). De altfel, când Hami se apropia de acesta, am fost destul de surprins să aflu cât de aproape de record se afla. Chiar dacă sunt de ani buni fan al lui Hami, niciodată nu mi s-a părut a fi de calibrul coloşilor Schumi şi Senna. Cursa în sine a fost o curiozitate: Hami a căzut vreo 2 locuri din start, apoi a revenit cumva, ba l-a mai lăsat şi coechipierul să-l depăşească, la ordinul echipei, cu condiţia să-i depăşească şi pe cei doi de la Ferrari. Deşi luase secunde bune în faţa lui Bottas, nereuşind să treacă şi de Raikkonen şi Vettel, Hami a trebuit să-l lase la rândul său pe Bottas să-l depăşească în ultimul tur. Dacă vă amintiţi, până în urmă cu câţiva ani, asta se lăsa cu amenzi grele, suspendări şi scandal. Acum e perfect legal, adică regulamentar. Întreb şi eu retoric: dar cu pariorii cum rămâne? Cine-l despăgubeşte pe cel care a pariat că Hami ocupa un loc pe podium, iar el cedează acest loc la ultima curbă? O fi vreo vagă urmă de fair play pe care n-o observ eu?