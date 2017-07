Imaginea începutului de campionat mi se pare cea a marelui Rivaldo, fericit părinte, fericit spectator în tribuna oficială a Arenei Naţionale. Exista şi posibilitatea de a fi bătut drumul până în România pentru a-şi vedea fiul în iarbă doar câteva minute, dar Cosmin Contra, fostul său coechipier de la Milan, l-a introdus pe Rivaldinho încă de la pauză. Nu cred că a fost o concesie, ci o mutare pur şi simplu impusă de scorul defavorabil. Iar ceea ce a reuşit Rivaldinho ţine de poveştile frumoase ale fotbalului. El n-o să ajungă niciodată la anvergura tatălui, dar momentul acesta e de pus în panoplie, poţi fi fericit şi dacă nu joci finale de Liga Campionilor. De fapt, poţi fi fericit şi dacă eşti doar suporter, nu-i aşa? Golul său şi cel reuşit în seara precedentă de Ganea l-au pus în umbră pe cel al lui Budescu, de care se entuziasmase Mironică la ProTV. Totodată, Rivaldinho a salvat şi rezultatul, care oricum nu prea e dătător de speranţe pentru returul din Ţara Bascilor. Athletic a prins ultimul loc de Liga Europa în La Liga, nu a strălucit şi, după cum a arătat la Bucureşti, n-o va face nici în acest sezon. Totuşi, fieful propriu este ceva special, unde nu prea dă rateuri. Sezonul trecut, doar Real şi Barcelona au plecat cu toate punctele. Asta înseamnă că Dinamo are nevoie de o conjunctură extraordinară, deci de mult noroc, pentru a se califica.

Apropo de Milan, de la italieni a venit şi singura înfrângere a echipelor româneşti. Nu am putut vedea meciul în direct, dar mi-am putut face o idee din rezumat şi din parcurgerea echipelor aliniate. Craiova a etalat tot ce avea mai bun, mai puţin tânărul Screciu, în timp ce Montella a trimis un mix de tineri şi de nou-veniţi. Pe Bonucci n-a fost necesar să-l forţeze, rămâne de văzut câte parale va face apărărtorul de 30 de ani odată scos din matricea Juve. Cred că va urma un sezon de tranzit pentru Milan, un loc pe podium fiind un obiectiv rezonabil (şi Milan tot pe ultimul loc de Liga Europa a terminat în sezonul trecut). Din păcate, prea puţine şanse pentru Craiova. Dar pentru jucători meciul de pe San Siro va rămâne un reper al carierei.