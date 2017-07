Trei zile europene

Iată-ne din nou la startul unui nou sezon european la nivel de cluburi. Sunt fericitele zile când echipele noastre acoperă tot mijlocul săptămânii, marţi-miercuri-joi. Aşadar, prima va fi jucat deja marţi seara, iar FCSB este una dintre cele cu şanse reale. Asta nu înseamnă neapărat că e favorită, şi 30-40% pot însemna şanse reale. Dar, desigur, echipa lui Dică (s-o mai numim şi aşa, că echipa lui Becali prea sună peiorativ) este cel puţin la paritate cu adversara din Cehia, Viktoria Plzen. Nu insist cu alte consideraţii întrucât cititorii cunosc rezultatul meciului tur. Miercuri este ziua debutului în Liga Campionilor pentru Viitorul lui Hagi, care se află încă în căutarea primului gol în cupele europene! Anul trecut am asistat la returul cu Gent, a fost 0-0, iar echipa care avea să devină campioană arăta foarte diferit de ceea ce vom vedea azi. Pe vremea aceea făcea parte din lot inclusiv Tănase! Revenind la meciul cu ciprioţii de la Apoel, deşi sunt circumspect, aştept să fiu surprins plăcut, măcar acum, la primul meci. Căci per total, la calificare, ai noştri au şansa a doua. Joi, în Liga Europa, doar Astra este cotată favorabil, dată fiind adversara din Ucraina, Oleksandriya. Totuşi, meciul cu Voluntari mi-a confirmat bănuiala, Astra este o echipă-fantomă, practic Iordănescu jr. a venit ca să nu stea acasă, dar sunt şanse mari să fie carne de tun. După părerea mea, Astra nu cred că va prinde play-off-ul în campionat, dar acum, în Liga Europa, poate profita de tragerea la sorţi favorabilă. Ucrainenii pot fi cam la fel de slabi ca azerii de Zira, caz în care giurgiuvenii ar mai avansa un tur (aici e mai uşor de ajuns în play-off!), acolo unde s-ar opri cu siguranţă. În fine, avem şi meciuri de gală, cu ai noştri în rol teoretic de sparring-partners. Din păcate, pe stadionul cel nou din Craiova, şi aşa cu vicii de construcţie, nu se va vedea prea devreme o echipă de prim rang din Europa. În meciul cu Milan, de la Severin, se va vedea câte parale face italianul de pe bancă. Cât despre Dinamo, înfrângerea cu Botoşani se poate transforma în motivare suplimentară în faţa bascilor de la Athletic, care revin pe Arena Naţională după înfrângerea cu Atletico, în finala competiţiei din 2012.