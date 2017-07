Pentru încă un sezon la rând – al câtelea?! – FCSB porneşte ca favorită, cotată astfel inclusiv de casele de pariuri. Adică de profesionişti, deci nu e vorba de vreo impresie subiectivă. Şi poate îi va fi dat lui Dică să reuşească acolo unde n-au reuşit Reghecampf sau Rădoi, căruia i-a fost secund. Am observat o chestiune interesantă, scouter-ul cel mai eficient e ochiul lui Becali! Încercaţi să răspundeţi fără Google la următoarea întrebare: când a adus FCSB ultima dată un jucător care să debuteze în Liga 1, fără a lua în considerare tineri din ligile inferioare? Bănuiesc că aţi rămas pe gânduri, iar dacă aţi ştiut, spuneţi-ne şi nouă! Becali merge după logica simplistă de a cumpăra tot ce sare în ochi în Liga 1, astfel încât să crească echipa lui şi să-i slăbească şi pe ceilalţi. Pe Astra a izbutit s-o bage sub FCSB în clasamentul de anul trecut, acum cu atât mai mult, cu Viitorul de-abia din sezonul ăsta va reuşi, fiindcă Hagi i-a vândut cu ţârâita, dar ce te faci când la orizont se arată alt inamic, de parcă ar face cu schimbul?! CFR, acum şi fără puncte de penalizare, a cumpărat mult şi scump, probabil şi cu cap, fiindcă Dan Petrescu nu-i antrenor de paie. De Dinamo nici cu ocazia acestui nou început de campionat nu pot vorbi laudativ. Contra parcă ar căra apă cu ciurul, aduce jucători pe o parte, pierde pe alta. Parcă văd că dinamoviştii se vor limita iar la a le face viaţă grea celor de la FCSB. După un început cu aere de vedetă, aflu că Ivan s-a transferat la Kransnodar, pe bani deloc puţini. Afacere bună pentru Craiova, mai puţin bună pentru jucător, pentru care prevăd un traseu ca al lui Grozav. Adică deloc grozav, adio echipa naţională, o bună bucată de timp nu se va mai auzi de el.

Închei cu bucuria adusă de Irina Begu, care extinde pentru al doilea an la rând dominaţia jucătoarelor românce în turneul de la Bucureşti (anul trecut a fost Simona cu acel 12-0 cu Sevastova, vă amintiţi?). Irina a învins-o în finală pe nemţoaica Goerges, câştigând turneul fără să cedeze set! E o victorie de moral, venită la timp, pentru că Irina ieşise din Top 50, acolo unde revine de azi.