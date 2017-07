Sezon nou, sume noi

Invariabil, an de an, în perioada vacanţei de vară, adică atunci când ne aflăm în plin sezon de transferări, în fiecare zi ne vin ştiri bombă despre plecări ale unor fotbalişti pe care îi consideram eternizaţi la vreo echipă, despre sosiri ale altora care păreau absolut incompatibili cu echipa respectivă ori cu antrenorul acesteia, dar mai ales despre sumele de transfer, dintre care unele par inventate, altele neverosimile, iar unele trecând de pragul nebuniei. Vă reamintesc că anul trecut, suma care ne-a înmărmurit şi ne-a făcut pe mai toţi să ne întrebăm dacă nu cumva am luat-o razna este cea de numai 130 de milioane de euro pentru care Manchester United s-a pricopsit cu numitul Pogba. Întrebarea cea mai frecvent pusă atunci a fost dacă omul face într-adevăr banii ăştia. Răspunsul a venit pe parcursul întregului sezon: nu! Acelaşi ultim sezon a adus în prim plan şi două nume de fotbalişti care până acum nu prezentaseră cine ştie ce interes pentru cluburile cele mai mari, deşi ambii joacă la echipe de primă mână: Juventus şi Monaco. Aţi ghicit, desigur, e vorba despre Dybala şi M'Bappe. Ambii au explodat acum, iar preţurile vehiculate în legătură cu eventualele lor transferuri au explodat şi ele, toate surclasând suma-record plătită pentru Pogba. Echipele care cică s-ar bate pentru semnăturile lor se numesc Real, Barcelona, Manchester şi... Manchester! Curg speculaţiile, negările, de la o zi la alta sunt daţi ca siguri în lotul ăleia, apoi în al ăleilalte, ba chiar şi în al celei unde încă joacă, şi care susţine că i-a prelungit contractul şi unuia, şi celuilalt, până la adânci bătrâneţe! ? Ce mai, nu înţelegi nimic, în afara câte unui comunicat, cum ar fi cel al lui PSG, care susţine că nicidecum nu e interesată să plătească 230 de milioane (!!!) pentru Neymar. Apărut pur şi simplu din senin ca aproape sigur transferat la Paris. Suma te sperie, dar explicaţia francezilor e şi ea valabilă: jucătorii şi agenţii lor fac valuri cu transferuri imaginare pentru a li se mări salariile. Apropo: oare Ronaldo cu ce s-o fi ales de la Florentino Perez? Doar cu cele 17 milioane imputate de fisc? Mira-m-aş!