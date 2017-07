Nu mă pricep eu cine ştie cât la subtilităţile legate de tragerile la sorţi în cupele europene de fotbal, adică la traseele posibile în funcţie de coeficientul de ţară, de ăla al echipei, de filiera campioanelor sau a locului următor şi alte chestii d-astea care necesită specializare. Ştiu însă că indiferent de unde porneşti, la un moment dat tot trebuie să întâlneşti o echipă chiar de fotbal, pe care dacă reuşeşti să o elimini, abia atunci înseamnă că ţi-ai făcut treaba şi că ai ajuns în grupe, adică în locul de unde începe competiţia. Până atunci, întâlneşti nişte panarame, cum au fost ăia peste care a dat Astra, o adunătură nu tocmai omologată ca echipă de fotbal. Tragerea la sorţi de ieri zice că dacă se califică (şi cum naiba să nu se califice!?) Astra va da în turul următor peste Oleksandrya din Ucraina, peste care zic că ar fi normal să treacă, mai ales că are şi ceva timp pentru omogenizare, alte probleme nepărând că ar exista: echipa joacă avântat, înlocuitorii plecaţilor sunt chiar fotbalişti, antrenorul pare şi el să înceapă a şti ceva meserie. Din nefericire, celelalte două combatante pe acest front au nimerit cum nu se poate mai rău: Craiova cu Milan şi Dinamo cu Bilbao. În privinţa Milan-ului am ceva reţineri, în sensul că e greu de reparat după cei câţiva ani în derivă, ceea ce însă n-o poate face pe Craiova favorită. Dincolo, nu cred că Dinamo o poate elimina pe Bilbao, deoarece câinii şi-au pierdut de multă vreme obişnuinţa de a juca în Europa. Trăgând linie, ne iese o singură echipă din 3 cu şanse de a ajunge în play-off-ul pentru acces în grupe, ceea ce e mult faţă de starea actuală a fotbalului românesc. Dincolo parcă stăm mai bine, în sensul că Steaua poate trece de Plzen şi cred că şi Viitorul de Apoel sau Dudelange. Numai că după astea vin echipele de fotbal despre care am scris mai sus. Iar acolo nu-i de joacă. Cred că Steaua, bazându-se pe bafta deja legendară a lui Gigi, poate prinde vreo leşinătura în play-off. Viitorul însă, dacă trece de prima dublă, la următoarea va claca aproape sigur. Echipa lui Gică nu arată a performeră dincolo de hotare. Mi-aş dori să mă înşel, dar cred că nu e cazul. Aşadar, cred că ne ducem în grupe cu o singură echipă, Astra, şi posibil cu încă una, Steaua. Două din cinci e deja parcă prea mult. Ar fi frumos să mergem cu mai multe, chiar cu toate, dar pare mai degrabă absurd.