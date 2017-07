Prinşi cu turnee de tenis şi de fotbal, n-am prea avut timp să acordăm atenţie şi sporturilor cu motor, unde s-au petrecut în ultimele câteva curse niscai evenimente care trebuie totuşi subliniate. După cum ştiţi, şi aici am favoriţi, numele lor fiind Lewis Hamilton şi Valentino Rossi, pe care continui să-i urmăresc şi să-i admir la fiecare cursă, deşi în ultima vreme rezultatele lor n-au fost tocmai cele aşteptate de mine. Mai ales la "The Doctor", cum scrie acum pe echipamentul fostului "Îl Dottore", care de câteva sezoane urcă de câteva ori pe sezon pe podium, ba chiar şi în clasamentul final îl găsim pe acolo, dar nu campion. Nu ştiu ce fel de contracte au sportivii ăştia şi ce-i împiedică să schimbe echipa (şi implicit motocicleta), dar cu siguranţă că rezultatele din ultimii ani ale lui Valentino sunt mult sub valoarea lui. Nu se pune problema vârstei ori a dezinteresului, fiindcă îl văd la fel de nebun şi de avid de victorie ca acum 20 de ani. De unde rezultă că absenţa titlurilor mondiale trebuie pusă exclusiv pe seama motocicletei, iar asta chiar dacă în penultima etapă The Doctor a dat un recital fabulos, câştigând. Dincolo, pe 4 roţi, în ciuda faptului că Lewis Hamilton este clar în formă de mulţi ani, că maşina sa este evident cea mai bună, că echipa îşi face treaba cum se cuvine, totuşi şi pe el parcă îl sare rândul la nişte victorii şi titluri mondiale la care pare a avea tot dreptul. Printre ultimele sale fapte se numără urcarea pe locul 2 în clasamentul pole-position-urilor, în care l-a depăşit pe Ayrton Senna, până la locul 1 mai trebuindu-i doar încă vreo 10 locuri 1 la start, chestie pe deplin realizabilă, probabil în cursul sezonului viitor. Până atunci însă, trebuie rezolvat sezonul ăsta, în care ar fi absurd să îi fure iarăşi altcineva titlul, aşa cum s-a întâmplat anul trecut. Lanţul aproape interminabil de ghinioane ar fi vremea să fi luat sfârşit la Baku, odată cu schimbarea "gulerului"-suport pentru cap/gât care nu-mi amintesc să se mai fi desprins vreodată la cineva în toată istoria Formulei 1. De aceea, cred că Hami va lua titlul anul ăsta. Iar Valentino, cine ştie...?