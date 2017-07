Made in China 2050

Pentru că germană înţeleg prea puţin, iar chineză deloc, am aflat mai pe ocolite, din presa italiană, despre o colaborare inedită pe care o pun la cale chinezii cu nemţii. Este una pe plan fotbalistic, parte a unei planificări pe termen lung a părţii chineze, numite “Campioni mondiali în 2050”! Veţi trăi şi veţi vedea, pentru mine cred că e “un pod prea îndepărtat”. Deocamdată, iată la ce s-au gândit chinezii: vor să-şi înscrie echipa naţională Under 20 în liga a patra germană! Acum, s-or fi gândit ei, dar mingea era la nemţi. Ei bine, se pare că au găsit înţelegere la federaţia germană, iar cluburile n-ar spune nici ele nu, mai ales că vor fi cointeresate economic. Un prim avantaj rezultă de la sine, chinezii vor juca toate meciurile în deplasare, deci încasări mai mari pentru gazde. Iar emulaţia care se va stârni în China se va traduce prin diverse posibilităţi de câştig pentru cluburile în cauză. Probabil că din sezonul viitor, dacă se va bate palma, tinerii fotbalişti chinezi vor fi detaşaţi câte un an sau doi în fotbalul mic al unei multiple campioane mondiale. Cluburile de la care vor fi selecţionaţi n-au prea multe de spus, având în vedere că planul vine de la nivelul cel mai de sus al unui stat cu regim comunist, dar până la urmă tot ele ar putea să beneficieze de pe urma creşterii valorice a jucătorilor. Anul trecut s-a încercat impunerea a 10 tineri jucători chinezi la diferite echipe din liga a doua portugheză, prin intermediul unei firme care a fost sponsorul întregii divizii, dar se pare că nivelul a fost prea ridicat pentru aceştia, astfel că n-au reuşit decât vreo 20 de apariţii, dintre care trei sferturi au fost ale unuia singur, probabil cel mai talentat. Deci, pe lângă salariile imense oferite de cluburi jucătorilor de top, pentru a ridica nivelul campionatului intern, federaţia chineză se implică prin aceste iniţiative aparent excentrice, dar care nu-i exclus să-şi arate roadele chiar şi mai repede. Dacă nu merge şi nu merge, vor face o ofertă de nerefuzat pentru organizarea unui campionat mondial, iar la faţa locului aranjează cu arbitrii, fie ei şi video!