Săptămâna trecută s-au desfăşurat partidele de baraj, la finalul cărora nişte echipe au promovat din campionatele judeţene, adică liga a 4-a, în liga a 3-a, respectiv divizia C. Altădată ar fi trecut nebăgate în seamă la nivel naţional, singurii interesaţi putând fi cei din comunităţile ale căror echipe au jucat în aceste meciuri, de regulă locuitorii unor orăşele, precum Rădăuţi, pentru care inclusiv la acest nivel este greu de susţinut o echipă de fotbal. Anul acesta însă, într-o premieră cum doar la noi este posibil, până şi o televiziune de sport, chiar cea mai mare, a transmis în direct unul din meciurile retur, motivul aproape neverosimil fiind acela că una din combatante era chiar o fostă campioană, Petrolul Ploieşti, participantă cândva în cupele europene, ajunsă acum să se bucure pentru o promovare în liga a III-a, după o retrogradare pe motive financiare până la ultima formă de fotbal organizat/competiţional. Printre nou promovate, alături de Petrolul se mai numără şi Rapid Bucureşti, şi Progresul Bucureşti, şi U Cluj, toate fiind nume din istoria fotbalului românesc. Echipe care, dincolo de pedigree, provin din oraşe cu mare putere economică şi care ar da bani grei să-şi vadă echipele măcar cu o treaptă mai sus, adică în divizia secundă. Unde, culmea culmilor!, Suceava se afla de fapt şi de drept, ba chiar pentru al doilea an consecutiv, dar care încă nu ştie dacă chiar va participa la competiţia care duce către prima ligă. De ce? Singurul răspuns corect este: dracu' ştie de ce! Aşadar, fără să fi retrogradat pe fotbal, fără să fi fost retrogradată pe motive financiare, fără să fi intrat în faliment ori insolvenţă, echipa asta, presupusă a se numi Foresta, nu are banii pentru a se înscrie în campionat. Nu ştiu dacă poate exista o situaţie mai cretină şi mai umilitoare. Cu siguranţă însă că a venit vremea deşteptării. Nu cred că nu există soluţii. Nu cred că nişte nenorociţi de câţiva bani, mai puţin de 70.000 de euro, pot împiedica Suceava să joace în B. Nu cred că nu există un partid, un politician, un afacerist care să nu sesizeze că rezolvarea acestei probleme ar putea fi şansa lui/lor. Gata. Ne-am distrat destul. Acum a venit vremea rezolvării.