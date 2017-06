Spre deosebire de alţi ani, 2017 se prezintă ca un an în care ideea de vacanţă pare să se fi volatilizat, din moment ce imediat după finala Champions' League au venit etapele finale din câteva campionate importante, apoi două turnee finale mondiale la under 20 şi under 19, acum este în plină desfăşurare europeanul sub 21 de ai, iar în paralel, în Rusia, are loc Cupa Confederaţiilor, o competiţie relativ nouă, care reuneşte campioanele mai multor continente şi campioana mondială, totdeauna în ţara care urmează să organizeze, cu un an mai târziu, Campionatul Mondial. Această competiţie are în primul rând rolul de a testa capacitatea organizatorică a gazdei, în acest caz, Rusia, dar şi de antrenament al unora dintre echipele care se vor număra, mai mult ca sigur, printre participante, iar unele din cele 8, chiar printre favorite. Trofeul în sine nu reprezintă mare chestie, dar unele dintre participante chiar şi-l doresc şi depun eforturi vizibile pentru a şi-l adjudeca. Una dintre aceste echipe este campioana Europei, Portugalia, ai cărei jucători par băgaţi în priză încă din prima secundă a turneului, în frunte cu, aţi ghicit!, numitul Cristiano Ronaldo, care sunt convins că priveşte competiţia ca pe un prilej de-a dreptul fericit de a-i mai da o palmă lui Messi (başca una şi Argentinei, necalificată, America de Sud fiind reprezentată de Chile) şi, în eventualitatea pe deplin plauzibilă că va deveni golgheterul turneului, de a-şi securiza Balonul de Aur. La fel ca Portugalia procedează şi echipele pornite fără şansă, Australia şi Noua Zeelandă, care dau totul pe teren la fiecare meci. Vă jur că dacă am întâlni-o pe oricare din ele, singura problemă care s-ar pune ar fi aceea a scorului cu care să ne bată, evident că de la 3 în sus. Cum ziceam, nu prea e vacanţă, fiindcă nici nu se vor termina bine competiţiile astea şi vor debuta preliminariile cupelor europene. Nu ştiu cât de obosiţi or fi fotbaliştii, dar chiar cred că sunt, din moment ce şi eu, simplu telespectator, mă simt obosit numai din privit.