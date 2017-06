Aş profita de perioada aceasta de reaşezare a apelor, pentru a mă replia faţă de selecţionerul Cristoph Daum. După cum el însuşi a declarat, nu intenţionează să-şi dea demisia. Reamintesc că şansele noastre de calificare la Mondialul din Rusia sunt la momentul actual mai degrabă rodul fanteziei. Pentru asta a avut mandat, dacă FRF decide să-i dea papucii, n-am nicio problemă. Fac parte din tabăra celor care şi-au dorit selecţioner străin, am obţinut acea independenţă necesară la selecţie, după care tânjeam, dar la pachet şi cu independenţa de valoare. Neamţul n-a putut decela, vreme de un an de zile, jucătorii cu valoare intrinsecă. Dar dacă Daum pleacă pentru vreo restauraţie gen Piţurcă sau Răzvan Lucescu, atunci înseamnă că nu mai avem leac şi trebuie să ne îndreptăm pasiunea spre altceva. Într-un studio tv, mai exac la Dolce Sport, după înfrângerea din Polonia, intră în direct prin telefon nimeni altul decât Victor Piţurcă. De ce îl prezint astfel? Pentru că personajul acesta toxic, atunci când era selecţioner, nu apărea cu anii în direct la vreo emisiune, ba chiar dădea interzis unor ziarişti la conferinţe de presă pentru simplul fapt că era criticat de aceştia. Ei bine, acum simţea nevoia să ne împărtăşească din marea sa înţelepciune. Zgândărit de Silviu Tudor Samuilă, pe care nu-l am la inimă de când era întrebătorul de serviciu al lui Gigi Becali pe la alte posturi, cel poreclit Satana s-a lansat în nişte consideraţii care nu pot fi acceptate decât de unii care şi-au resetat memoria. Nici el nu a calificat România la un Mondial, şi el a luat un 0-3 acasă, dar nu de la Polonia, ci de la Lituania, ca să nu mai vorbim că un meci pe care l-a condus de pe bancă este votat ca fiind cel mai urât meci din istoria turneelor finale! Într-un singur aspect aş fi de acord cu el, anume că Daum s-ar putea să nu fie potrivit ca selecţioner. Mi-aduc amnte de Ranieri, cum a dus Grecia pe fundul unui hău, pentru ca apoi să înfăptuiască minunea acelui titlu cu Leicester! În fine, mi se pare tragicomic felul în care Samuilă, foarte vocal şi el (inclusiv la propriu) la adresa lui Daum, a încheiat emisiunea: „vă aştept mâine la o discuţie despre viitorul fotbalului românesc cu invitatul Dumitru Dragomir”... Noapte bună, Samuilă!