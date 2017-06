Nici nu mai ştiu ce fel de campionate am văzut în ultimele câteva săptămâni (mondiale, europene) şi la ce categorii de vârstă. Cred că au fost toate under-urile posibile, de la 17 la 20, acum aflându-se în plină desfăşurare Europeanul under 21, cel mai important dintre toate, întrucât jucătorii prezenţi acolo sunt în marea lor majoritate titulari la echipe importante din campionatele respective, iar unii dintre ei au şi prezenţe la echipele naţionale de seniori. Din ceea ce vedem acolo, în Polonia, unde se desfăşoară campionatul, putem face o evaluare a felului cum va arăta fotbalul european în anii imediat următori, când ăştia încă mici vor lua locul celor aflaţi azi în postura de titulari în reprezentativele lor. Din ceea ce am văzut până acum, mi-a rămas întipărit un 5 - 0 administrat Macedoniei de Spania într-un meci în care n-a forţat câtuşi de puţin, că dacă o făcea, se putea termina cu 12 la 0. Ceea ce am văzut în jocul Spaniei este de-a dreptul înspăimântător şi trebuie să mulţumim Domnului că ne-a ferit de vreo calificare întâmplătoare şi de-o eventuală întâlnire cu Spania. Nasol e că în anii următori am putea da prin ceva preliminarii peste ea, iar băieţii ăştia încă tineri să prindă şi suficientă vechime, atât cât să nu se mai teamă de nimeni. Să intre adică pe teren cu siguranţa aia a învingătorului, conştient şi de valoarea lui, şi de diferenţa dintre el şi ceilalţi. L-am văzut în acel meci pe numitul Asensio, care a împlinit 21 de ani pe 21 ianuarie. A înscris 3 din cele 5 goluri ale Spaniei. Unul mai frumos decât celălalt, cel mai spectaculos fiind ăla din foarfecă pe spate. Nu cred că poate fi ţinut ori împiedicat să şuteze. Dacă vă amintiţi, el a înscris şi pentru Real Madrid, în finala Champions' League. Deci nu l-au putut împiedica nici fundaşii lui Juventus, ăia cărora Barcelona n-a putut să le înscrie nici măcar un gol în cele 180 de minute ale semifinalei. Concluzia e groaznică: diferenţa dintre noi şi Spania la nivelul anului 2017 e infinit mai mică decât va fi, să zicem, în 2020. Nu glumesc: Asensio e titular şi la echipa "mare", pentru care a jucat deja de 3 ori.