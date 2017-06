Mai acu' vreo două săptămâni, cam pe vremea când alde Corleone şi Naşu' îşi adjudecaseră cât fix 14 ani de ucenicie la Brutărie, omul care le ghidase viitorii paşi în direcţia respectivă, domnul Mititelu de la Craiova, era numai entuziasm dublat de elogii d-alea grele aduse incomparabilei Justiţii din România care, după ani de dezbateri şi analize, îi făcuse, credea el, dreptatea binemeritată. Conform sentinţei respective, dincolo de cei 14 ani de brutăreală, domnii Corleone şi Naşu’ar fi urmat să-i plătească domnului Mititelu, sub formă de daune materiale şi morale, niscai bani. Ceva zeci de milioane de euro era suma minimă aflată în discuţie, deşi în momentele sale de obrăznicie maximă dl Mititelu vorbea chiar de sute. Nu cred că s-a făcut vreodată o evaluare judicioasă a vreunui lot dintre echipele cuprinse în campionatul României, dar judecând după calitatea generală a prestaţiei, nu cred că cele 14 echipe, cu câte 22-25 de jucători în lot, cu 14 antrenori, cu directori, manageri, maseuri, paznici şi ce-o mai fi, nu cred, zic, să facă mai mult de câteva milioane de dolari. Eu n-aş da nici câteva milioane de lei, dar asta-i problema mea, că oricum nu-i am. Vorba-i: cum i-o fi ieşit lui Mititelu aşa o sumă şi cum or fi ajuns la ea instanţele de dinainte? Cea care alaltăieri a hotărât că domnii Naşu’ şi Corleone sunt nevinovaţi, că nu au nimic de plătit şi sunt liberi ca păsările cerului o fi operat după acelaşi Cod Penal cu cea care le dăduse câte 14 ani? Întrebarea nu e retorică, din punctul meu de vedere. Mă mai întreb şi dacă Mititelu nu s-o fi apucat cumva de cumpărături... că deja se vedea în prima ligă şi anunţase că e în căutare de jucători şi de antrenor. Dat fiind faptul că acest thriller se desfăşoară în România, zău că nu m-ar mira ca în curând spre Brutărie să se îndrepte Mititelu, că prea înjura el alaltăieri la judecători, procurori, avocaţi şi, în general, la justiţie. Deocamdată, n-are decât să se bucure de libertate. De a lui şi de a celor doi cu nume de Mafia şi care, ca să fie masa bogată cu adevărat, ar putea să ne impună, tot prin vreo hotărâre de tribunal, să nu le mai zicem Naşu’şi Corleone.