La amicale. Cine nu crede este rugat să cerceteze arhivele şi să vadă cum i-a dat România (da, da, România asta, că alta nici nu-i!) fix 5 bucăţi Germaniei în 2010, în amicalul după care un ziar de la ei avea să pună titlul "Idioţii Europei". Nu ştiu pe ce loc se afla Germania atunci în clasamentul FIFA, dar tocmai obţinuse bronzul la Campionatul Mondial din Africa de Sud, cu vreo două luni mai înainte. Acum, selecţionata Chile este deţinătoarea titlului pe echipe din America de Sud, adică este, cu acte, mai bună decât Brazilia şi Argentina. Putem spune că e un fel de campioană mondială, lucru care s-ar putea oficializa chiar în zilele următoare, când în Rusia are loc Cupa Confederaţiilor, adică un campionat mondial prin reprezentanţi, aceştia fiind campionii continentali. Iar Chile porneşte în competiţie cu statutul de mare favorită, singura care ar putea-o înfrânge fiind Portugalia, campioana Europei. Iar noi am bătut la chilieni ca la hoţi, fiindcă nu-i de colo să înscrii de 3 ori campioanei sud-americane, chiar dacă aceasta se afla în inferioritate numerică. După cum se poate constata fără prea mare efort intelectual, am distrus, pur şi simplu, cea mai bună selecţionată a momentului, de unde şi concluzia firească: dacă suntem mai buni decât cei mai buni înseamnă că adevăraţii campioni mondiali suntem noi! Asta duce şi la concluzia că domnul Daum şi-a făcut cu vârf şi îndesat treaba, a făcut din Naţionala noastră bici care e clar că şi plezneşte, iar noi, ingraţii dracului, în loc să-i facem statuie (chiar două, adică una şi lu' fiu-su, că şi ăsta mulge vaca numită FRF!) vrem să-l/să-i gonim tocmai acum, când au readus României, la 7 ani după 5 - 1 cu Germania, titlul de campioană mondială a amicalelor. Hai România, hai tricolori, hai Daum, pardon, heil Daum!