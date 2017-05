Am aşteptat finala turneului Premier de la Roma, ba chiar am tras de timp pentru a prinde rezultatul finalei masculine de Masters. Îndoiala într-o nouă victorie de senzaţie a Simonei (ar fi legat două turnee Premier câştigate!) a început să se strecoare în setul secund, atunci când cota la pariuri era de încă 1,18 în favoarea ei, în timp ce Svitolina (22 de ani) ar fi întors de 5,50 ori miza. Glezna sucită părea să fi fost surmontată, dar suporterii Simonei sunt trecuţi prin (prea) multe şi simt momentul care precede degringolada. Statistica setului secund ne-a servit ciudăţenia unui număr mai mic de puncte câştigate de jucătoarea noastră cu primul serviciu decât cu al doilea! După ce a fost egalată la seturi, n-a mai fost chip pentru Simona de a reintra în meci, deşi câteva portiţe i s-au mai deschis. Mă gândesc în primul rând la mingea de 1-4 pe care a avut-o imediat ce ucraineanca făcuse dublu break. Una peste alta, pentru trofeu plus finală la Madrid şi Roma cred că ar fi semnat oricine. Un lucru bun este că va începe Roland Garros din postura primilor 4 capi de serie, ceea ce-i asigură un oarecare confort. Până atunci, urmează o săptămână în joc de glezne şi la propriu, şi la figurat.

După cele două finale pierdute de Thiem la Nadal, aveam impresia că austriacul ar fi bătut pe oricine pe zgură în afară de Rafa. Ei bine, la Roma s-au întâlnit mai devreme, în sferturi, şi Thiem şi-a ridicat aproape ireal nivelul, fiind capabil să susţină parcă la nesfârşit dueluri între reverul său cu o mână şi forehand-ul lui Nadal! Entuziasmant de-a dreptul, dar şi ce-a urmat… Djokovic cel fără antrenor pur şi simplu l-a dezbrăcat de tenis în public! Care public a şi fluierat la final, iritat că venise la spectacol şi primise un indecent 12-1! Dar aş vrea să văd un remake al acestui meci şi la Roland Garros, îl cred pe Thiem capabil să găsească soluţie şi pentru Nole. Altcineva pare s-o fi găsit deja: în finală, deranjat de vânt, dar mai ales de vântul schimbării, Djokovic a fost torpilat de pe ambele părţi de Alex Zverev, astfel că acesta îşi trece în palmares, la doar 20 de ani, un titlu de Masters după care alţii mai consacraţi privesc cu jind de multă vreme. Vom avea un Open francez pe cinste!