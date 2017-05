Dacă vă reamintiţi, în zilele premergătoare ultimei etape din panarama numită campionat naţional de fotbal, am fost informaţi că s-au pregătit două trofee, unul urmând să ia calea litoralului românesc, celălalt având de aşteptat pe la vreo intersecţie din Capitală rezultatele celor trei meciuri, în funcţie de acestea urmând fie să ia calea unuia din cele două stadioane din Capitală, fie să se întoarcă în magazia de unde plecase. La felul cum socotesc neisprăviţii din Federaţie şi cei de la Ligă (ăştia care au nevoie de Tribunale Internaţionale care să le adune punctele din etapele de campionat, iar la urmă să le calculeze şi cine a ieşit campioană!), mă miră doar că nu au făcut şase trofee, câte echipe erau în play-off, fiindcă nu văd de ce ar trebui să ne mire că echipa de pe locul 6 iese în cele din urmă campioană, având în vedere şi că anul trecut a plecat în Europa League una din cele din play-out, adică din cele opt care se băteau la retrogradare, nu la cupe europene! Aşa că nu văd de ce n-ar putea lua titlul echipa de pe locul 6, mai ales dacă cele cinci din faţa ei intră în faliment, în incapacitate de plată ori în alte d-astea. Făcând în continuare felurite calcule, în felul în care le fac jmecherii din jurul lui Gheorghe Becali care susţin că pentru clasamentul final trebuie luate în calcul toate rezultatele din actualul campionat, adică patru la număr, şi nu doar cele două din play-off, daţi-mi voie să mă întreb: de ce doar astea? De ce nu s-ar lua toate din toată istoria celor două echipe (mai puţin din ediţia aia în care Viitorul a bătut la Bucureşti în ultima etapă parcă cu 5-1, salvându-se miraculos de la retrogradare). Adică de ce patru rezultate şi nu patru de anul ăsta, plus două de anul trecut, plus cele din ediţiile anterioare, minus cele două din anul salvării miraculoase etc. Dacă tot ne ţinem de calcule şi nu de fotbal, vedeţi că e loc de toate alea? Şi nici nu-i nevoie de multă şcoală, că avem doar adunări şi scăderi. Nasol e doar că imbecilii de la Ligă şi de la Federaţie n-au fost în stare să opereze nici cu astea. Noroc că Steaua are în schemă ditamai inginerul, pe M.M. Stoica. De aia şi iese campioană. Dar dacă nu? N-ar merita să-l trimită Becali să mai calculeze şi pe la alţii?