Hai cu deparazitarea!

Nu mă număr neapărat printre cei fericiţi că Hagi şi Viitorul (neapărat în ordinea asta!) au câştigat campionatul României. Nu sunt nici fan al Stelei, deci faptul că ar putea deveni campioana după ce a pierdut de fapt titlul nu mi-ar aduce mari bucurii, dar asta nu mă împiedică să cred că şanse reale de a ajunge în grupele Champions' League are mai degrabă Steaua, nu Viitorul. Dincolo de toate aceste amănunte mai degrabă sentimentale, mă simt obligat să vă împărtăşesc unele din gândurile şi stările care m-au traversat în aceste ultime zile. Mai întâi, cred că Gheorghe Becali nu a trimis niciun memoriu la TAS. Dacă totuşi a făcut-o, mă sperie ideea că am ajuns în ultimul hal, astfel încât trebuie să apelăm la justiţia internaţională pentru a pune ordine în bătătura noastră. Rămâne să ne întrebăm dacă la proxima ocazie nu vom apela şi la justiţia divină! Un lucru însă e sigur: doar dacă ajunge în dezbaterea TAS acest subiect, indiferent de ce decizie s-ar lua (sau nu, adică ar lăsa forurile naţionale să decidă), în aceeaşi secundă, cei doi nesimţiţi aflaţi în funcţiile supreme la FRF şi LPF, Burleanu şi Iorgulescu, ar trebui să dispară. Să se facă adică deparazitarea, fiindcă despre demisii nu poate fi vorba: unde aţi pomenit dv demisii în România? La nesimţiţii din Parlament, la cei din Guvern, la partide, la...? Nicăieri, aşa că de ce ar apărea tocmai la fotbalul care, cum zicea Mitică, ăla liber, este oglinda societăţii? Cei doi nesimţiţi, într-un consens vecin cu porcia, au ales şi să nu fie de faţă la ultima etapă din campionatul ăsta devenit de rahat tocmai din cauza regulamentelor de rahat ale celor două organisme de rahat, sub pretextul...imparţialităţii! Un nesimţit imparţial, Burleanu, s-a uitat la fotbal pe nişte toloace din judeţul Botoşani, iar nesimţitul ălalalt, Iorgulescu, a privit la televizor etapa finală. Dar dacă s-ar fi dus (mergea şi să dea cu banul!) unul la Ovidiu şi ălalalt ar fi rămas în Bucureşti, urmând ca unul din ei să dea trofeul cui trebuia, n-ar fi fost imparţiali!? Ar fi ratat însă această nouă dovadă de nesimţire. Afară cu cei doi paraziţi!