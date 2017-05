Mai rar aşa sfârşit de săptămână pentru români, poate chiar unic, cu meciuri care decideau titlul de campioană la fotbal, cu finală de turneu Premier la Madrid cu Simon Halep favorită, dar şi finala Eurovision cu melodia noastră clasată binişor, în timp ce a Moldovei urca pe podium! Miza teoretică pentru toate cele trei meciuri din play-off a fost destul de repede dezamorsată de reuşita lui Alibec, care a mutat polul de interes doar la Ovidiu, acolo unde un stadion plin aştepta minunea. Ca o paranteză, am văzut meciul la Cluj-Napoca, împreună cu mai mulţi microbişti de diverse orientări, între care şi clujeni care doreau ca echipa din oraşul lor să piardă. S-a căzut de acord că orice gol e bine-venit, chiar şi din noroc, chiar şi autogol. Am testat până unde poate ajunge aversiunea împotriva echipei lui Becali, întrebând dacă se acceptă şi greşeli de arbitraj. Concluzia a fost că nu e de dorit, dar că, în ultimă instanţă, merge şi aşa. Şi aşa a şi fost: ca pe vremuri, la trei cornere – careu, Găman a dat la trei simulări un penalty! Iancu, cel care prinsese rădăcini pe bancă, n-a ratat şansa oferită de Hagi şi de arbitru şi a înscris golul unui titlu visat cândva doar la modul naiv. Nu cred că greşesc prea mult dacă spun că este o surpriză în genul celei reuşite de Leicester. Dar va rămâne titlul în posesia celor de la Viitorul? Gigi Becali, acest personaj toxic, declară că va merge la TAS ca să obţină... ce? Păi chiar dacă ”legiuitorul”, adică Liga, a redactat la nivel de amator regulamentul, intenţia sa declarată e cea care se deduce şi logic, şi anume criteriul rezultatelor directe se referă doar la tur-retur din play-off. Becali acum ar vrea să profite de o scăpare şi să fure în acest mod un titlu care i-a fost de atâtea ori la îndemână şi n-a fost în stare să şi-l adjudece. El şi oamenii lui! Tipic becalian şi cu asta am spus tot. Mai bine să ne bucurăm de acest moment dăruit, culmea, de alţi machedoni, cei doi H: Hagi-campion ca antrenor şi patron de Academie, Halep-câştigătoare doi ani consecutivi la Madrid!