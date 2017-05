Întrebarea din titlu se potriveşte în mai multe direcţii, începând cu reprezentarea noastră în Europa, deci cu clasamentul final al play-off-ului, şi terminând cu situaţia existentă azi, la ora la care citiţi rubrica asta, la noi în oraş. Ba chiar în judeţ. Am să încep chiar cu asta: cum ar fi mai bine, să avem echipă de fotbal în liga secundă, sau nu? Varianta optimă de răspuns, cred eu, ar fi: cel mai bine e să avem echipă în prima ligă, dar dacă nu se poate încă, atunci sigur că trebuie să ne mulţumim cu liga secundă. De fapt, chiar avem, dar pentru cât timp de acum înainte? Până la etapa următoare? Până la finalul campionatului când, deşi nu retrogradăm, dispărem din peisaj? Păi să nu-ţi vină să înnebuneşti? Adică pe fotbal nu picăm, dar pe bani da!? Adică pe lipsa de bani. Nu te ia cu rău la cap şi la inimă când afli că ditamai judeţul nu cuprinde, pe toată suprafaţa sa (a doua din ţară, nu?), măcar doi, trei sau 1.000 de cetăţeni în stare să susţină fotbalul cu cele 300.000 de lei cât i-ar fi suficient pentru a supravieţui? Sigur că măsura aproape disperată propusă de primarul Lungu, respectiv colecta publică, poate rezolva problema, dar nu e mai mare ruşinea să constaţi că zecile de miliardari suceveni (vreţi să vă dau eu, acum, o listă cu vreo 30, fără să mă gândesc nici măcar 5 secunde?) se dau ori surzi, ori săraci lipiţi (e drept că mulţi dintre miliardarii ăştia pe care îi ştim şi eu, şi dv, sunt cu venituri 0 - zero! - conform fişei fiscale de la ANAF!), dar dincolo de aceste "amănunte" sunt convins că e vorba nu doar de evaziune, ci mai ales de o ne-sim-ţi-re nemărginită. Da, ieri am contribuit şi eu cu 20 de lei, câte 10 de la mine şi de la soţia mea, şi vă rog pe ceilalţi 14.998 de suceveni care înţelegeţi ce spun eu aici, să mergeţi la banca aia unde e deschis contul şi, tot cu câte 10 lei, să-i pălmuiţi pe nesimţiţii ăia de sărăntoci miliardari! Cu siguranţă că pentru oricare dintre noi, cei 10 lei se simt mai mult decât s-ar simţi cele 300.000 la ei. Dacă însă ne iese chestia asta, vom avea o mulţumire mai mare decât o au nesimţiţii ăia care falsifică declaraţiile de venituri. Şi sigur vom dormi mai liniştiţi decât ei.