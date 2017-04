Atunci când joacă împotriva Viitorului, FCSB îl aliniază pe ex-ul Tănase, lui Dinamo îi face în ciudă cu Gnohere, în timp ce contra lui CFR face paradă cu Muniru şi Jakolis. Evident, pe cei care au trecut pe la Astra nu mai are rost să-i mai înşir. Dar când e vorba de Craiova? Ei bine, oltenii sunt singurii din play-off care n-au contribuţii recente la echipa lui Becali. Să însemne asta că s-au ţinut ţanţoşi şi l-au tratat cu refuz pe tartorul Ligii întâi?! Sau că acesta n-a prea avut de unde alege? Cele două variante se cam împletesc, Becali ar fi fost fermecat de legenda care s-a creat în jurul lui Ivan, numai că acesta i-a spus pas, dorinţa lui fiind să se transfere în străinătate. E drept, diaspora poate însemna şi Bulgaria, acolo unde face legea unul precum Keşeru. Căci, dacă ne referim la fotbalul care contează, ce echipă şi-ar dori un vârf care marchează din an în Paşti?! Apropo de Paşti, te pomeneşti că etapa viitoare va marca şi Ivan! Acesta are abia 6 goluri în acest sezon, fiind întrecut inclusiv de unii fundaşi! De ocazii nu duce lipsă, pe unele chiar şi le creează, numai că la finalizare pare un ageamiu. Te-ai aştepta de la un vârf cu asemenea cotă să înscrie şi din jumătăţi de ocazie, numai că el, dimpotrivă, ratează cele mai clare ocazii! În aceste condiţii, chiar e de înţeles de ce Mulţescu se plânge că n-are atac. Jocul echipei, nici el prea limpede, dar fără rabat la efort, este permanent sabotat de impotenţa jucătorilor din faţă. Partida cu FCSB a fost pierdută tot la zero, dar să nu uităm că arbitrul le-a refuzat oltenilor un penalty la 0-0 (poate de la 11 paşi dădea gol şi Ivan...). Apropo de FCSB, nu prea înţeleg de ce s-a căzut aşa uşor pe panta proslăvirii lui Reghecampf, care ar fi profeţit vârful de formă în play-off. Ce vârf de formă, mie mi se pare doar o combinaţie de noroc şi de Alibec! Păi dinamoviştii puteau egala la bara aia din final, iar oltenilor trebuia să li se pună mingea pe var în minutul 68! Fără astea două episoade, vârful ăla de formă nu era cu vârful în jos?