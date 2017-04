Ce e un penalty

În traducere, e o pedeapsă. În termeni sportivi, o lovitură de pedeapsă, altfel zis penalty kick. Se acordă, în funcţie de sportul respectiv, de la varii distanţe: 4 metri (polo), 7 metri (handbal) sau chiar de la jumătatea terenului, cum se petrece la hochei pe gheaţă. De la aceleaşi distanţe se execută şi loviturile de departajare în competiţiile în care e obligatoriu să existe un câştigător. Atunci când se acordă normal, în timpul partidei, respectiva lovitură are, tot în funcţie de sportul la care se petrece, un rol adesea decisiv, mai ales în sporturile în care nu se înscriu foarte multe goluri, fiindcă nu e acelaşi lucru un penalty la handbal cu unul la fotbal. Tocmai de aceea, nici nu se prea contabilizează ratările de la 7 metri, decât dacă e vorba de cazuri ieşite din comun, precum cele ale naţionalei României de fete, care de mai multe ori a reuşit să rateze toate cele 4 - 5 penalty-uri acordate într-un singur meci. La fotbal, un singur penalty e adesea decisiv. Cum tot decisiv poate fi unul neacordat din varii cauze: viteză mare a acţiunii, distanţă tot mare a arbitrului faţă de faza respectivă ori unghiul prost de vedere, ba şi interpretarea, de la caz la caz, în favoarea sau defavoarea uneia din echipe, a regulamentului care chiar permite asemenea aprecieri. Dintre cazurile extreme din ultima vreme aş insista asupra ciudatului meci din play-off-ul românesc în care un arbitru a acordat, oarecum justificat, 3 penalty-uri într-o singură repriză, repartizate şi unora, şi altora, elementul bizar fiind nu că a fluierat aşa, ci că toate 3 au fost ratate! Cel puţin la fel de ciudat a fost un alt arbitru român, considerat chiar cel mai bun, pentru care o tragere de tricou la 3 - 4 metri de el, în mijlocul careului, a fost o fază normală de joc, rămasă nefluierată. Nu poţi să-l acuzi de jaf, din moment ce un altul, spaniol de data asta, cam de la aceeaşi distanţă, lasă nesancţionat un fault, chiar dublu, comis la adresa unui jucător al Barcelonei. Banii de la Real or fi mai albi decât cei ai Barcelonei? Iar un penalty neacordat are cel puţin valoarea unuia acordat când nu era cazul? Aţi răspuns da la ambele întrebări? Înseamnă că vă pricepeţi la fotbal!