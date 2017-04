Minusul lui Hagi

Încheiam ultimul articol cu observaţia că Hagi a început meciul cu Craiova, disputat pe teren propriu, lăsând cei mai buni oameni pe bancă. Aceştia sunt Chiţu, golgeterul echipei, şi Florinel Coman, jucătorul cel mai bine cotat. Rezultatul se cunoaşte. La conferinţa de presă, Hagi era supărat-pământ. Deşi poate n-ar trebui, aş trece repede peste faptul că-i venea să-şi ia lumea în cap din cauza elucubraţiilor unora ca Ştucan. Mă opresc asupra supărării legate de înfrângerea cu oltenii. Zicea antrenorul şi patronul Viitorului că jucătorii care au intrat la pauză n-au adus nici un plus, le-a şi reproşat asta la vestiar. Mai zicea şi că proaspătul legitimat Ţucudean nu are ritmul jocurilor oficiale, după parioada de inactivitate. Ca s-o iau mai pe ocolite, am toată admiraţia şi respectul pentru ce-a făcut Hagi la Ovidiu, pentru pasiunea sa în care a pompat bani şi timp, dar de data asta n-a debordat de inspiraţie, cei vizaţi n-au adus un plus tocmai pentru că el a adus un minus! Dacă e să găsească un responsabil pentru înfrângerea din etapa trecută, atunci antrenorul are o halcă serioasă de vină. În prima repriză, adversarii au mai jucat ceva fotbal, astfel că gazdele au avut ceva spaţii, inclusiv ocazii de contraatac, dar ca să realizezi că Ţucudean nu e la maximum, că n-are încă relaţii de joc cu ceilalţi şi că, până la urmă, nici n-are valoare intrinsecă peste cei doi oameni care au adus victoria cu Astra, nu era necesar să fie băgat titular! Fiind vorba de primele minute jucate de acesta pentru noua sa echipă, mult mai firesc era să fie folosit pe final, aşa cum se întâmplă în toată lumea fotbalistică atunci când vin jucători noi la echipă, dacă aceştia nu sunt superstaruri. După pauză, simţind adierea unui punct nesperat, băieţii lui Mulţescu s-au strâns ca un arici, astfel că s-a jucat la o singură poartă, portarul gazdelor şomând de-a dreptul. Ce să facă Florinel Coman, jucător de contraatac, într-o asemenea situaţie, ce mare „plus” să aducă?! Iar Chiţu a filtrat totuşi o minge pentru Boli, doar bara s-a opus golului izbăvitor. Se profila un egal, deloc de dorit, dar măcar se mai contabiliza ceva şi se asigura primul loc pentru încă o etapă, numai că fotbalul e pervers şi se răzbună. În minutele de prelungire, Mateiu s-a lansat într-un slalom la limita dezechilibrului, apoi mingea i-a revenit dintr-o contră în poziţie de singur cu portarul şi asta a fost.

Ca un făcut, şi acum am prins începutul de meci al Viitorului, Chiţu şi Coman sunt titulari, asta şi fiindcă e mai greu de subestimat o echipă precum CFR Cluj.