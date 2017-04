Începând din etapa de playoff desfăşurată în ultimul weekend, echipa Steaua Bucureşti joacă sub un nou nume, FCSB, stabilit prin hotărâre judecătorească. Răcanul care a declanşat toată panarama, autoporeclit jurist, dincolo de argumentele care par desprinse din jurnalele celor mai şcoliţi pacienţi ai Spitalului 9, probabil că jubilează acum, văzându-şi pohta ce-a pohtit satisfăcută, oarecum în opoziţie cu pohta patronului de drept şi de fapt al brandului în litigiu. Mijlocul săptămânii trecute a fost populat cu figurile celor la fel de fericiţi ca răcanul-jurist, care nu mai dovedeau să apară pe ecranele dispuse a-i găzdui, demonstrând că s-a făcut dreptate, că lucrurile au reintrat pe făgaşul normal, că echipa Armeţii e una şi numai una, desigur cealaltă, nu Steaua, de fapt Steaua, că ailaltă a devenit, cum ziceam, FCSB! După aşa o desfăşurare de forţe şi de argumente fix ca în filmele cu cretini, făcute de cretini, pentru cretini, să vedem ce se petrece cu adevărat în bătătura trântorilor cu epoleţi, dedulciţi la pomenile statului încă de pe când trăia tătucul lor, Stalin, inventatorul echipelor Miliţiei şi Armeţii pe la jumătatea secolului trecut. Dacă-l întrebaţi pe Talpan ăsta, dar şi pe Boroi şi pe alţi profitori ai sistemului, or să vă explice că nu-i adevărat că tovarăşul Stalin a crăpat, probabil că nici tovarăşul Lenin, şi categoric nici mama domniilor lor, domnul Ceauşescu Nicolae. Astfel încât, dacă lucrurile merg conform graficului, prea fericitul Lăcătuş Marius va înfunda alături de ăştia doi şi de care or mai fi pârnaia, fără a înţelege de ce. Inutil să-i explici că de la retragerea domnului Ceauşescu acolo, lângă Kennedy şi Elvis, fotbalul nu mai poate face obiectul subvenţiei de la Armată, deci de la Bugetul ţării, că asta se numeşte deturnare de fonduri şi se calculează nu atât în bani, cât în ani. Grei. Dacă gluma continuă, mai afirm aici încă o dată că eu voi da în judecată Ministerul Apărării. Vor ca la Spitalul 9? Aşa o facem.