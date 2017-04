După cum merg treburile în sportul sucevean, cât de curând s-ar putea să nu mai întâlniţi rugby, volei, handbal, şi mai ales fotbal, decât aici, pe pâine şi pe hârtia de ziar, şi nicidecum în iarbă, pe pistă, pe parchet ori pe bitum. Norii negri se arată nu doar deasupra fotbalului de liga secundă, ci şi deasupra tuturor celorlalte sporturi, din moment ce principala sursă de finanţare, Consiliul Local, a spus "pas" (nu pasă, dribling, centrare etc.) susţinerii celor nouă secţii ale Clubului Sportiv Municipal, cu toate că prin asocierea parafată cu mai multă vreme în urmă, Primăria urma să aloce o sumă considerabilă de la bugetul local în vederea susţinerii sportului local. Acest incident de parcurs se pare că este totuşi rezolvabil, în măsura în care voturile din Consiliul Local vor urma traiectoria bunului-simţ şi nu pe cea politică, unde de multă vreme nu mai e vorba de bun-simţ. Nu doar la Suceava, ci la nivel naţional. Ca să înţelegeţi totuşi despre ce-i vorba când zicem "finanţare", aflaţi atunci că echipa de rugby a beneficiat de un cantonament de... patru zile!!! Că atât au ajuns banii. Prilej cu care antrenorul a putut doar să le explice elevilor săi cum să stea în teren ca să nu se buşească între ei. Ce sarcini are adică fiecare. Iar dacă ajungem şi la fotbal, atunci chiar că-i groasă: după ce s-au cărat, pe rând, Goe şi Popovici, aflăm din ziarele de ieri că ultimul care şi-a luat viteză este Dănuţ Perjă, directorul sportiv al divizionarei B Foresta. Apropo, mai întreb o dată: echipa chiar se numeşte Foresta? Că în listele şi clasamentele de la pariuri apare cu alt(e) nume. Oricum i-ar zice însă, situaţia e dramatică, şi tot pe fondul... lipsei de fonduri. Perjă vorbea despre o datorie de 300.000 de lei, care chiar n-ar fi mare chestie. Numai că în oraşul în care nimeni n-are bani, asta poate fi finalul. Îmi vine mereu în minte un nume: Gabriela Vrînceanu Firea. De fapt, două, cu tot cu CSM Bucureşti. Cum o fi reuşit ea, cum or fi reuşit ei să aducă (şi să plătească!) tot ce-i mai bun pe lume în handbalul feminin? Hai, nu-mi spuneţi că iarna nu-i că vara şi că Bucureşti nu e Suceava, că-mi vine să vomit, măcar în amintirea vremurilor când, consilier local fiind, am reuşit să aduc la Suceava (împreună cu un primar şi alţi 2-3 consilieri) o echipă de prima ligă. Şi s-au găsit bani.