Ce asemănare este între Barcelona şi echipa naţională a României? Stau foarte prost cu cornerele. E adevărat, din motive diferite. Barcelona plimbă mingea la nesfârşit, asumându-şi finalizări din care mai probabil e golul decât cornerul, în timp ce ai noştri sunt pur şi simplu inconsistenţi în atac. Altă consolare este că ambele echipe joacă, mai nou, într-un sistem cu trei fundaşi. N-am avut nicio problemă cu asta, odată şi-odată tot trebuia asumat. Asta înseamnă fotbal modern, fundaşii laterali nu mai sunt fundaşi, ci jucători de bandă. Uitaţi-vă la Sergi Roberto! Chiar şi Marcelo sau Carvajal s-ar încadra fără probleme, doar că Realul păstrează linia clasică a celor patru oameni pe linia de fund. Adevărata problemă este la oamenii aleşi pentru acest rol. Dacă Benzar a fost văzut aproape unanim ca fiind cel mai bun om al nostru, Latovlevici a fost la polul opus. Şi, îmi permit să întreb, ce îl recomandă pe acesta ca om de naţională? Lumea îşi aduce aminte de el pentru golurile pe care i le-a dat lui Dinamo, pe vremea când aceasta era ciuca bătăilor, dar acum ex-stelistul activează la o echipă obscură. Şi chiar dacă îl onorezi cu o selecţie, să vezi ce poate, nu-ţi dai seama că nu are calitatea necesară?! Cu Toşca pe poziţia sa (că doar ştie sistemul de la Betis) şi cu Grigore completând trioul din mijloc, am fi fost şi mai siguri în apărare, şi mai consistenţi în atac. Apoi, Keşeru... Ceea ce spunea Daum după meci despre cum merge treaba la Ludogorets ştia şi dinainte, astfel că nu prea are justificare pentru titularizarea lui. Un fotbalist, mai ales atacant, care nu ştie cât de cât să se folosească de unul dintre picioare, este ca un parlamentar care nu ştie să se descurce într-o limbă străină! Şi chiar dacă ştii numai cu stângul, cum să pui latul în poziţia aia, instinctul de atacant nu-ţi comandă exteriorul?! Stanciu, altă dezamăgire... Un şut mediocru din lovitură liberă, nicio pasă filtrantă, cât despre pase în spatele apărării adverse, mai multe a dat Săpunaru! Când lumea îl aştepta pe Budescu în locul său, Daum l-a scos pe Chipciu şi l-a băgat pe Ivan, alt devorator de ocazii, întrebaţi-l pe Mulţescu! Ar mai fi destule de spus, mai păstrez şi pentru vineri.