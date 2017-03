Dacă ar fi să scriu exact ceea ce trebuie după aşa o panaramă de meci, atunci s-ar cuveni să umplu întreg spaţiul destinat acestei rubrici cu înjurături din cele mai grele, mai apăsate, adresate tuturor: oficiali ai FRF, selecţioner, comentatori tv, public... Am uitat ceva, am uitat pe cineva? Cuuummmm? Fotbaliştii? Care fotbalişti? Unde aţi văzut dumneavoastră fotbalişti sub tricourile alea galbene? Aaa, că nici sub alea albe nu erau, asta nu mai e problema mea/noastră. Pe noi ne interesează doar de ce de ani de zile aşa-numita echipă România este un soi de adunătură de indivizi pentru care par străine două chestii: sportul în general şi fotbalul în special. Nu pot să înţeleg nici de-al naibii de ce o fi nevoie de atât deranj, cu bilete de avion, cu cantonamente, cu recuperare, cu dietă, cu calorii numărate, cu scheme tactice, cu etc., pentru ca la urmă, la trasul liniei, să constaţi că dobitocii (e cel mai blând cuvânt pe care l-am găsit) nu-s în stare să dea în aţe cu obiectul nici măcar o singură dată în 360 de minute plus prelungirile regulamentare... Păi, fotbalul nu-i pe goluri? Ba da. Iar ăia care le înscriu se numesc fotbalişti. Ăia care nu înscriu preţ de 6 ore niciun gol cum dracu' s-or chema, fiindcă în mod evident nu pot fi numiţi fotbalişti. Vă rog frumos să nu-mi vorbiţi, măcar acum, de antrenor: neamţ, tanzanian, marţian, orice soi ar fi, tot degeaba, că dacă materialul clientului e prost, chiar prost-grămadă în cazul dat, atunci poţi să aduci tot ce mişcă, de la Pep şi Lucescu până la Mou şi Zizou, că maimuţoii încălţaţi cu crampoane tot aia vor face, adică zero barat / rahatul praf: pasatorul belgian suprem nu poate da o pasă ca lumea în România, golgheterul bulgar nu nimereşte măcar obiectul, darămite poarta, portarul italienesc degajează absolut toate mingile fix la adversar, iar fundaşii de toate vârstele par mai beţi decât ăla care nu-i convocat exact de asta. Una peste alta, n-am văzut măcar un singur individ care să fi părut venit cu treabă, exceptându-l, poate, pe Alibec, care dacă şi-a propus să mai pună vreo două kile pe el pe durata convocării, atunci cred că i-a reuşit.