În ziarul de alaltăieri, când chestiunea era încă fierbinte, am scris despre cei patru fotbalişti români under ceva prinşi asupra faptului, întocmai şi la timp, şi pedepsiţi pe loc, într-o primă etapă, prin retrimitere la bază. Am aflat atunci că junii infractori băuseră în biserică (pardon: în avion, că doar acolo nu e voie; în biserică se bea la botez sau la împărtăşanie, nu?), chestie de neconceput la nişte tineri de 20-21 de ani, care mai şi sărbătoresc ziua de naştere a unuia dintre ei! După minţile înceţoşate chiar şi fără strop de alcool ale unora dintre oficialii români nu există pedeapsă în legislaţie şi în regulamente care să acopere întreaga gravitate a faptei. Mai e şi circumstanţa agravantă că ăştia cică ar fi făcut şi scandal, deşi n-am prins vreun comunicat oficial de la compania de zbor care, după legile internaţionale, ar fi trebuit să-i doboare, să-i lege, să-i predea încătuşaţi poliţiei etc. N-am auzit despre aşa ceva, deci chestia cu scandalul pică. Atunci ce dracu' au făcut de a trebuit să fie trimişi înapoi acasă, iar aici înfieraţi fix ca teroriştii (prinşi!, nu doar suspectaţi), cretinismul mergând până la a-i alinia pe 3 dintre ei (ăia ai lui Dinamo, ca al 4-lea tocmai părăsise Miliţia, sub formă de împrumut) în faţa unei camere tv şi a-i pune să recite un text absolut halucinant, din care rezultă că doar întâmplător nu ei au pus bombele şi nu au tras în oameni în Franţa, Anglia, Turcia, dar că merită pedepsiţi ca şi cum ar fi făcut-o: "Am greşit şi ştim că am greşit. Vom accepta orice sancţiune...". Hai, măi copii, că doar nu v-or pune să..., şi nici să..., precum nici... M-ar interesa mult mai tare decât suspendările şi amenzile voastre să aflu cine-i cretinul care a compus textul şi cine-i cretinul căruia i-a trecut prin cap (sau prin ce-o avea el sprijinit pe gât...) să vă pună să-l citiţi ca la şcoala ajutătoare. Pe voi sunt supărat doar fiindcă aţi acceptat porcăria, în loc să le explicaţi cretinilor că beţia trece, mai devreme sau mai târziu, dar prostia niciodată.