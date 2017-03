Greu, dar da

Iată că a venit şi clipa meciului cu Danemarca, unul care va marca jumătatea campaniei de calificare, sinonimă cu bifarea fiecărui adversar în parte. Să-l abordăm pragmatic. Mă refer la avancronică, nu la tactica pe care o vor etala tricolorii pe teren şi după care îl vom judeca pe Daum. Aşadar, când se va delimita turul de retur, adică după meciul cu danezii, noi vom fi încheiat cu partea luminată a lunii, urmând a aborda în retur partea nevăzută. Spun asta pentru că meciurile noastre cu celelalte trei pretendente la primele două locuri au fost toate programate în spaţiul carpato-danubiano-pontic (gurile rele spun că lui Ponta îi plăcea teribil această formulare pe vremea când era premier). Am făcut egal cu Muntenegru, am luat bătaie de la Polonia, avem 1X2 cu Danemarca. Deci, chiar dacă antrenorul şi oficialii susţin că meciul de duminică nu e decisiv, o fac doar pentru a mai lua din presiunea pe care trebuie că o resimt jucătorii noştri. Chiar dacă se mai pot întâmpla atâtea în retur, să recunoaştem că a nu contabiliza nicio victorie cu rivalele pe teren propriu nu prea aduce cu un parcurs de calificare. Suntem pe locul 4, iar dacă nu câştigăm, acolo vom rămâne. Egalul ar păstra ecartul de un punct în spatele danezilor şi de două sau poate chiar unul în spatele muntenegrenilor, care au meci acasă cu polonezii. N-ar fi o perspectivă prea plăcută, având în vedere ce ne aşteaptă, iar Daum ar fi beştelit de toţi marii noştri antrenori de la teve. Despre o înfrângere nici n-are rost să mai vorbesc, neamţul deja kaput! După cum vedeţi, doar victoria ne-ar scuti de dureri la lingurică. O putem obţine? Răspunsul l-am dat în titlu. Şi nu e vorba aici de tactici savante, e de ajuns ca ghinionului nostru să-i zîmbescă puţin norocul! De exemplu, să nu mai ratăm 11 metri în minutele de prelungire. S-o facem şi noi ca oamenii, în timpul regulamentar. Puşchea pe limbă, astea nu sunt glume! Cam suntem pe picior de egalitate cu danezii, dar ne poate salva o execuţie marca Budescu. Sau Alibec. Greu de crezut că vor fi amândoi titulari, Daum vrea presing. Eu, unul, am aşteptări de la grupul belgian, în special de la Chipciu, care şi-a regăsit liniştea şi încrederea pierdute la Steaua. Mai mult ca la alte meciuri, jinduiesc la victorie, să ne fie şi nouă bine, să nu fie rău. Să înviem cu toţii, că tot se apropie Paştele!