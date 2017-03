Ce-o mai face băiatul ăla, Donskoy? Mi-l închipui cum stă la o bere cu prietenii şi le spune: „pe câştigătorul de anul ăsta de la Australian Open şi de la Indian Wells, numit de unii Mister Perfect, l-am bătut de i-au mers fulgii, norocul lui că nu prea reuşesc să trec de calificări!”. Da, învinsul lui Donskoy în acel meci ciudat de la Dubai a reuşit dubla Australian Open-Indian Wells, ca în tinereţe, în 2006! Mai mult, în acel an numitul Federer făcea tripla primăverii, câştigând şi următorul turneu de Masters, la Miami, când a trecut în finală de însuşi Ljubicic, adică de actualul său antrenor! Acum, în 2017, turneul de la Miami abia ce a început, fără a-i avea printre pretendenţi pe Murray şi Djokovic. Teoretic, misiune mai uşoară pentru Roger, dar să nu cădem în tentaţia de a-l considera iarăşi invincibil, după ce tot noi l-am retras de atâtea ori. Aşadar, după corecţia aplicată lui Nadal, Federer a triumfat şi în finala reverelor-laser, disputată cu Stan the Man. Wawrinka n-a jucat rău, ba chiar a avut o strategie bună de poziţionare la retur, prin care i-a redus aproape de minimum aşii lui Federer (doar doi!), dar fără ca asta să-i confere neapărat un avantaj în schimb. Totuşi, în setul secund a reuşit imposibilul, adică un break, cedat însă imediat. Bineînţeles, atracţia a fost duelul de rever în cross, încheiat nedecis, dar asta înseamnă că armei consacrate a lui Wawrinka i-a făcut faţă arma reinventată a lui Federer. Despre aceasta citiţi pe treizecizero.ro un excepţional articol al Luminiţei Paul, acesta fiind şi primul al său pe respectivul site. Printre altele, aţi afla că acela care l-a convins să nu mai abuzeze de slice pe rever („hit the backhand, dammit!”) a fost nimeni altul decât tatăl său! De unde se vede că, la orice vârstă, e bine să mai ascultăm şi de părinţi din când în când. Şi apropo de mingi tăiate, bine ar fi să citească articolul şi părinţii Monicăi Niculescu, poate le vine vreo idee!

Ştiu că e nepoliticos să ignor finala rusofonă de la feminin, Kuzneţova-Vesnina, dar am văzut-o pe internet, care mai mult se bloca, aşa că mă voi limita să spun că a câştigat rusoaica pe care o preferam, cea de-a doua, autoarea unor reveniri semimiraculoase (sic!) în seturile 2 şi 3.