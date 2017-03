Cine prezice Viitorul?

Băieţii de la gsp.ro îl iau cu rândul în colimator pe Hagi. Mai întâi, unul readuce în atenţie statistica dezastruoasă a Viitorului împotriva Stelei, pe care o comentează în mod ironic, ca unul care ştie el ce ştie, doar nu-i poate insulta inteligenţa simpla lipsă a dovezilor concrete. E drept, seria era dubioasă, la una dintre partide observasem că Hagi nu făcuse caz de erorile de arbitraj, aşa cum obişnuia de câte ori i se oferea prilejul în meciurile cu alte echipe. Suspiciunea pot s-o înţeleg, mai puţin aroganţa de a pretinde că nu mai e nevoie de dovezi. Când totul e pe bază de intuiţie şi inteligenţă superioară, uite că vine Viitorul ca viitura şi dă de pământ cu Steaua. Faci un pas în spate? Nu, că nu e rândul tău. E rândul unui coleg care are umor fără să ştie. Acesta o dă aşa întortocheată că nu mai are priză decât la extremiştii teoriei conspiraţiei. Se pare că Hagi şi Becali au hotărât să fie mai deştepţi decât noi şi au făcut blat pe invers! Cel care a dat totul de gol n-a fost Becali, ca de obicei, ci Hagi, atunci când a spus că speră ca Niţă să nu mai apere senzaţional, ca de obicei, iar acesta... s-a executat! În fine, ieşind de pe tărâmul speculaţiilor fantastice, Viitorul a câştigat într-un meci în faţa Stelei cât a pierdut în două, fiindcă punctele din sezonul regulat s-au înjumătăţit deja. Meciurile din play-off sunt cele care contează, valabil şi pentru „derby de România”: degeaba şi-a extins Dinamo seria pozitivă dacă acum va subperforma. Pentru a încheia socotelile cu Viitorul (asta a sunat într-un mare fel!), spuneam înainte de play-off că echipa va avea o şansă la titlu dacă va fi capabilă să ia măcar trei puncte Stelei. Acestea au fost deja bifate, constituie un mic capital, iar pe Steaua o aruncă în cătarea urmăritoarelor.

Două vorbe şi despre Indian Wells, acolo unde două ţări au confiscat finalele la simplu. La masculin e suficient să spun Elveţia. Federer n-a mai trebuit să-l înfrunte pe Kyrgios, retras, apoi a trecut din exerciţiu de americanul Sock. Wawrinka a avut de tras cu Thiem, decis în tie-break decisiv, îndeplinind apoi o formalitate cu un Careno-Busta apărut în semifinală dintr-un sfert de tablou complet defrişat. La feminin, îşi vor fi disputat finala rusoaicele Kuzneţova şi Vesnina, două jucătoare de 30+, povestea fiecăreia putând fi inspiraţională pentru Simona Halep. Cu ce s-a întâmplat în aceste finale ne vom delecta în rubrica de marţi.