Care ar fi surpriza?

Campionatul a luat sfârşit, numai că încă nu s-a terminat! Noua formulă, cu "championship round" şi "relegation round", aşa cum se numesc în engleză cele două turnee finale, unul pentru desemnarea primelor clasate, celălalt pentru a stabili retrogradatele, se află în al doilea an de viaţă, de fapt penultimul, probabil, din moment ce printre cei care îl critică anul acesta se numără nu doar antrenori, sportivi şi patroni, ca anul trecut, ci şi oficiali ai Federaţiei, care chiar pronostichează modificarea sistemului începând cu ediţia 2018-2019. De neînţeles rămâne, pentru cine ştie măcar 4 cuvinte în limba engleză, cum mama naibii am ajuns să le zicem la fel celor două turnee finale, din moment ce play-off înseamnă exact acelaşi lucru cu play-out! Nu stau aici şi acum să explic cum ar fi fost corect, dar grav e că nu s-a găsit măcar un singur individ care să ştie engleză la nivel de clasa a IV-a. Hai să trecem la fond, că despre formă oricum vorbesc singur. Aşadar, pentru championship round sau championship play-off sau championship play-out s-au calificat 6 echipe, cele considerate favorite încă din prima etapă, ceea ce e aproape de mirare, în sensul că nici una din ele nu a intrat în faliment ori insolvenţă între timp. Încă mai mult, două dintre ele, CFR şi Dinamo, chiar au ieşit din insolvenţă, una primind şi ceva puncte din cele cu care fusese penalizată, ceea ce-i confirmă evoluţia în plan financiar. Totuşi, una din cele 6, Astra, mai poate face vreo nefăcută, deşi banii de la UEFA şi din vânzări de fotbalişti ar trebui să-i ajungă clubului pentru salarii, pentru gazon şi pentru vreo două, trei transferuri, desigur, după ce i se decontează patronului încă vreo 3-4 safariuri, cu tot cu împăierea şi transportarea trofeelor. Că trofeele fotbalistice e clar că nu-l mai preocupă, situaţie în care mă îndoiesc că Astra va repeta figura de anul trecut. Rămân teoretic în luptă Viitorul şi Steaua. Viitorul n-are nerv, cred, pentru aşa o bătălie, mai ales că vizavi de Steaua are o problemă, iar Steaua însăşi e varză pe mai multe planuri. Eu aş miza pe Dinamo. Da, aţi citit bine: merg pe mâna lui Dinamo! Oare chiar ar fi o surpriză?