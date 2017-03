Săptămâna trecută, luat de valul de entuziasm provocat de o spectaculoasă întoarcere de scor a Real-ului, m-a furnicat să scriu că gata, pasa proastă a trecut, şi că nimic nu mai stă în calea adjudecării unui nou titlu de campioană şi a unui nou trofeu de campioni ai Europei, al 12-lea. Numai că exact în ziua în care dvs citeaţi bazaconiile mele aici, în rubrica asta, "aurii mei" mai făceau una de-a lor, o nefăcută adică, smulgând cu greu un egal pe Bernabeu contra unei echipe semiomologate. Vă imaginaţi aşadar prin ce am trecut sâmbătă, când urma să jucăm la Eibar (nici asta nu-mi pare tocmai omologată!), adică la echipa care o bătuse pe Valencia, la Valencia, cu 4-0, exact acolo unde luaserăm noi bătaie cu 2-1! Iar ca spaima să fie deplină, fix înaintea începerii meciului, comentatorul ne zice că Ronaldo nu joacă fiindcă fusese convenit cu Zizou încă dinaintea începerii campionatului că în etapa asta să fie odihnit. Ba şi un bonus: nu joacă nici Bale, suspendat după cartonaşul roşu primit săptămâna trecută. Superbonusul era că nici Marcelo nu era în teren, fiind şi el odihnit, pe bancă, pentru meciul de azi cu Napoli din Champions' League. La ce altceva să te aştepţi decât la o nouă calamitate? Numai ca fotbalul are chestiile lui specifice, pe deplin inexplicabile, astfel încât până să mă dumiresc deja conduceam cu 2-0, apoi cu 4-0. A dat şi Eibar un gol, cred că mai ales din raţiuni de securitate, adică să nu dea spectatorii cu pietre în autocarul Real-ului. Mi s-a confirmat astfel un gând mai vechi, anume că atunci când CR7 nu-i în iarbă, ceilalţi, scăpaţi de obligaţia de a-l juca numai pe el, pardon, numai pe El, chiar arată fotbal de mare calitate. Iar pe zi ce trece mi se întăreşte convingerea că a venit vremea ca Ronaldo să încerce o schimbare de decor. Spre binele lui mai ales, şi spre mai binele Real-ului. Să nu vă mire că asta o spune un mare admirator al lui şi un fan bolnav al Real-ului. Ce ar mai fi de spus? A, da: există pe lumea asta cineva care crede că diseară Napoli are vreo şansă de calificare? Merg şi mai departe şi spun că ia bătaie şi acasă, ba şi cu gol marcat de Ronaldo!