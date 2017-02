Ca de fiecare dată, şi alaltăieri am sperat, probabil ca mai tot românul, în minunea care să o ducă pe Astra Giurgiu în turul următor, acela al optimilor de finală din Europa League. Iar asta, în pofida oricărei logici, întrucât e de la sine înţeles că o echipă care abia ciupeşte întâmplător un egal la 2 în meciul de acasă nu are mai deloc şanse în returul în care e obligată să câştige, speranţa unui scor de 3 egal fiind mai degrabă de domeniul psihiatriei. Pentru ca visata calificare să se şi înfăptuiască, evident că era obligatoriu să atace şi iar să atace. În plus, ploaia şi terenul greu impuneau şutul de la distanţă, ştiut fiind că în asemenea condiţii portarul mai alunecă, se mai poate împotmoli, başca priză dificilă la minge, asta din urmă fiind evidentă la cornerul ăla la care mingea i-a zburat portarului belgian ca o prigorie, printre mănuşi. În loc de toate astea, am văzut o Astra frecând mingea de parcă voia neapărat un 0-0, visul de aur al omenirii fotbalistice româneşti. Drept urmare, Astra îşi poate vedea liniştită de paşii următori către insolvenţă/faliment (doar n-o să-mi spuneţi acum că Ioan Niculae o fi mai prost ca ăla de la Urziceni şi că după ce-i intră banii de la UEFA n-o să finalizeze operaţiunea!), Şumudică de transferul în lumea largă, iar Daniel Nicolae de pensionarea pe care i-o dorim lipsită de griji. Ăştia nu sunt însă nici singurii, nici cei mai păguboşi dintre românii intraţi alaltăieri în luptă. Nu ştiu ce-o fi în sufletul lui Mircea Lucescu, după ce Zenit a recuperat cele 2 goluri din tur, iar după 90 de minute avea 3-0, scor la care nu mă îndoiesc că în tribune se făceau planuri de uscat stocurile de vodcă. Dacă există o parte bună în întâmplarea asta, atunci e că printre fericiţii beneficiari ai acesteia se numără şi numiţii Chipciu şi Stanciu. Numai că ei au fost scoşi de slabi în repriza a doua, aşa că îi trecem tot la păguboşi. În sfârşit, cazul Tătăruşanu/Fiorentina: au câştigat cu 1-0 în tur, în deplasare, iar acasă, spre finalul primei reprize, aveau deja 2-0. Cum naiba de au primit fix 4, cât să piardă calificarea? Păi, nu era tot un păgubos în poartă?